Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si sono uniti in matrimonio sull’isola di Panarea, celebrando il loro amore con una cerimonia elegante e raffinata

Lo scorso weekend, Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia hanno detto il loro “sì” sull’incantevole isola di Panarea, appartenente all’arcipelago delle Eolie, coronando così un amore che dura da ben 11 anni. La coppia ha scelto la suggestiva cornice del Raya, un luogo che ha un significato speciale per loro, poiché è proprio lì che si sono conosciuti. L’evento ha coinvolto familiari e amici più stretti, in un’atmosfera di gioia e romanticismo.





I festeggiamenti sono iniziati già nei giorni precedenti alla cerimonia, con eleganti cene a base di sushi e divertenti party pre-matrimoniali. Durante questi momenti, la sposa ha attirato l’attenzione con un raffinato abito color champagne, ma per il giorno delle nozze ha optato per il tradizionale bianco, rispettando una delle tradizioni più amate.

Per il suo abito da sposa, Cecilia Capriotti si è affidata alla creatività della stilista italiana Elisabetta Polignano, che ha realizzato per lei un vestito su misura, definito dalla showgirl come un vero e proprio “sogno d’alta moda”. Il modello scelto era caratterizzato da un romantico pizzo traforato total white e da una silhouette a sirena, che metteva in evidenza le forme della sposa con eleganza e sensualità.

L’abito presentava dettagli particolarmente sofisticati: maniche lunghe, collo alto e un corsetto steccato che sottolineava il punto vita. La parte inferiore era composta da una maxi gonna con strascico, perfetta per un’occasione così speciale. A completare il look, Cecilia Capriotti ha indossato tacchi a spillo abbinati e un lungo velo di tulle, fissato a un’acconciatura raccolta con fila centrale. Un dettaglio che ha catturato l’attenzione dei presenti è stata la borsetta color panna che la sposa ha portato con sé durante il ricevimento.

La celebrazione non si è conclusa con la cerimonia: durante il ricevimento, Cecilia Capriotti ha sorpreso gli ospiti cambiandosi d’abito. Per il momento del taglio della torta, ha sfoggiato un secondo vestito da sposa, anch’esso firmato da Elisabetta Polignano e realizzato in pizzo bianco. Questo secondo abito era decisamente diverso dal primo: smanicato, con un profondo scollo a V e una lunga gonna a tubino arricchita da un maxi spacco laterale.

Anche l’acconciatura della sposa è stata modificata per adattarsi al nuovo look. Dopo aver abbandonato il raccolto sofisticato, Cecilia Capriotti ha lasciato i capelli sciolti e fluenti, aggiungendo un tocco di naturalezza alla sua eleganza. Questo cambio di stile ha mostrato la versatilità della sposa e la capacità di adattarsi alle diverse fasi della giornata.

La scelta di indossare abiti in pizzo si inserisce perfettamente nella tendenza bridal che sta conquistando molte celebrità. La showgirl ha dimostrato come sia possibile abbinare tradizione e modernità, creando un look unico per il giorno più importante della sua vita. La sua decisione di cambiare abito durante la serata potrebbe ispirare molte future spose a fare lo stesso, aggiungendo un tocco personale al loro matrimonio.