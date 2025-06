Cecilia Rodriguez, in attesa del suo primo figlio con Ignazio Moser, condivide su Instagram le sue riflessioni sulla gravidanza, tra emozioni, cambiamenti fisici e sfide inaspettate

Cecilia Rodriguez, incinta della sua prima figlia con Ignazio Moser, ha raccontato ai suoi seguaci di Instagram come sta vivendo questa nuova esperienza. Durante una sessione di trucco trasmessa in diretta, la showgirl ha condiviso le sue riflessioni sui cambiamenti che la gravidanza sta portando al suo corpo e alla sua quotidianità.





Mostrando il pancione in crescita, Cecilia ha iniziato spiegando che il percorso sta procedendo bene: “Come potete vedere, qui cresciamo sempre di più. La gravidanza procede molto bene, sono contenta, ho aspettato un po’ di tempo questo momento qui”. Tuttavia, ha ammesso di aver sottovalutato la complessità di questa fase della vita: “Ci sono tanti cambiamenti, sto capendo le donne quando parlavano delle loro gravidanze. A loro dicevo: ‘Stai serena, sei incinta’. Ora io sono serena e contenta, però accettare tutti i cambiamenti, non solo fisici ma soprattutto quelli fisici, ci metto un po’ a metabolizzarli”.

La showgirl ha sottolineato come la gravidanza possa sembrare lunga ma, al tempo stesso, passi rapidamente: “Anche se sembra lunga, passa volando. Il tempo non è tantissimo per abituarsi a questi cambiamenti”. In passato, Cecilia aveva giudicato esagerate le donne che si lamentavano degli effetti della gravidanza, ma ora ammette di comprenderle meglio: “Avete tutte la mia stima donne, siamo davvero una forza della natura. Per ogni donna la gravidanza è diversa. Pensavo che fosse più semplice, dicevo alle donne che erano esagerate. Le nausee mi hanno accompagnato durante tutto il percorso, ora si sono alleggerite ma non mi abbandonano. Ma me le tengo, sono sintomi della gravidanza”.

Un altro aspetto affrontato dalla showgirl riguarda l’aumento di peso. Cecilia Rodriguez ha confessato di non essersi rivolta a una nutrizionista durante questo periodo e ha rivelato: “Ho preso 3 kg al mese, non ne vado fiera”. Ha poi aggiunto: “Non che io non abbia affrontato il mio cambiamento del corpo, ma devo dire che è un miracolo avere una vita dentro una vita. È bellissimo, ma il cambiamento c’è. Non è una caata. Ci vuole un po’ di tempo*”.

Tra le emozioni più intense del momento, Cecilia ha raccontato dell’inizio dei movimenti della bambina: “Da due settimane si muove, la sentiamo e la sensazione è stranissima e bellissima. Così so che sta bene, si muove e la sento. È molto strano, ma è una bellissima sensazione”.

La gravidanza rappresenta per Cecilia Rodriguez un’esperienza unica e trasformativa. Nonostante le sfide e i cambiamenti affrontati lungo il percorso, l’influencer si mostra emozionata e grata per questa fase della sua vita. Ha concluso il suo intervento sui social con un messaggio di apprezzamento verso tutte le donne che vivono questa esperienza, sottolineando la forza e la resilienza necessarie per affrontarla.