Cerno esulta per Orban: “Parole di estrema saggezza” contro Bruxelles e la sua torma di criminali parassiti





In un contesto di crescente insoddisfazione nei confronti delle istituzioni europee, la recente visita di Viktor Orban a Roma ha suscitato attenzione e dibattito. Durante la sua presenza nella capitale italiana, Orban ha incontrato il ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, esprimendo opinioni forti riguardo al ruolo dell’Unione Europea. Secondo il premier ungherese, “l’Unione Europea non conta nulla”, un’affermazione che riflette una visione critica nei confronti delle politiche europee attuali.





La visita di Orban è avvenuta in un momento in cui la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, era anch’essa sotto i riflettori per il suo intervento al mercato, dove ha discusso dei rincari dei prezzi, in particolare dei pomodori fuori stagione. La sua apparizione è stata interpretata da alcuni come un tentativo di giustificare l’aumento dei costi della vita, con insinuazioni sul fatto che potesse aver aumentato il proprio stipendio per far fronte a tali difficoltà. Questo contrasto tra le parole di Lagarde e le affermazioni di Orban ha messo in evidenza una dicotomia tra le istituzioni europee e le reali preoccupazioni dei cittadini.

Nel corso della sua visita, Orban ha avuto anche un incontro con il Papa in Vaticano, seguito da un vertice con la premier italiana, Giorgia Meloni. Durante questi incontri, si sono discussi temi cruciali come la guerra in Ucraina, la situazione in Medio Oriente, le questioni migratorie e le sinergie industriali tra i due paesi. Orban ha sottolineato l’importanza di mantenere l’Ungheria al di fuori dei conflitti in corso, dichiarando: “Vogliamo rimanere fuori dalla febbre della guerra che si diffonde in tutto il mondo”.

Al termine del bilaterale con Meloni, Orban ha espresso soddisfazione per l’incontro, affermando su X: “Ottimo incontro a Roma con la premier Giorgia Meloni! Abbiamo parlato di guerra, dell’economia europea in difficoltà e migrazione. Restando forti insieme, difenderemo le nostre nazioni”. Tali dichiarazioni evidenziano il tentativo di Orban di posizionarsi come un leader pragmatista, in grado di affrontare le sfide economiche e geopolitiche.

Tuttavia, le sue affermazioni non sono state accolte senza critiche. Orban ha anche dichiarato che “Donald Trump sbaglia su Putin” e ha annunciato la sua intenzione di incontrare l’ex presidente americano per discutere delle sanzioni alla Russia. “Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere la guerra. Purtroppo, non abbiamo un ruolo. L’Europa è totalmente fuori dai giochi”, ha affermato, sottolineando la percezione di un’Europa marginalizzata nelle dinamiche geopolitiche attuali.

La visita di Orban ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcuni esponenti politici italiani, in particolare quelli della Lega, hanno accolto positivamente le sue parole, altri gruppi, come +Europa, hanno organizzato un flash mob per chiedere di mettere il veto a Orban e alle sue politiche. La tensione tra le diverse visioni politiche all’interno dell’Unione Europea è evidente, con il premier ungherese che continua a sfidare l’ortodossia europea e a promuovere una narrativa che si distacca dalle posizioni dominanti.

In questo contesto, la figura di Lagarde e le sue dichiarazioni sul costo della vita sono state messe in discussione, evidenziando un distacco tra le istituzioni e le reali difficoltà quotidiane dei cittadini europei. La critica alla burocrazia europea si fa sempre più forte, mentre i leader nazionali come Orban cercano di capitalizzare su questo malcontento, proponendosi come alternative a una governance percepita come distante e inefficace.

La questione dell’efficacia dell’Unione Europea e il suo ruolo nella risoluzione delle crisi attuali rimangono aperti. Orban, con le sue affermazioni e incontri, sembra voler segnare una linea netta tra il suo approccio e quello delle istituzioni europee, mentre la premier Meloni si trova a dover navigare queste acque turbolente, cercando di bilanciare le esigenze nazionali con le pressioni europee. La situazione attuale rappresenta una sfida significativa per l’unità dell’Unione e per la credibilità delle sue istituzioni.



