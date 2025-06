Charlize Theron ha espresso il suo disappunto per non essere stata invitata al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, definendoli “fanno schifo” durante un evento benefico

Le nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, celebrate con fastosi festeggiamenti, hanno attirato l’attenzione di tutto il mondo. Tra gli ospiti presenti, molte celebrità come Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom e Kim Kardashian, ma non tutti hanno ricevuto l’ambito invito. L’attrice Charlize Theron, infatti, ha dichiarato di non essere stata invitata, esprimendo il suo malcontento con parole piuttosto dirette.





Durante un evento organizzato per promuovere la sua iniziativa benefica, l’Africa Outreach Project, che si occupa di sostenere i giovani in Sudafrica, sua terra natale, l’attrice premio Oscar ha commentato ironicamente la sua esclusione. Parlando ai presenti, ha detto: “Penso che siamo le uniche a non aver ricevuto un invito”. Ha poi aggiunto una frase che ha suscitato scalpore: “Ma va bene, perché loro fanno schifo e noi siamo a posto”. Queste dichiarazioni sono state riportate dal The Hollywood Reporter e sembrano riflettere un sincero disappunto.

Il matrimonio milionario di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e della giornalista Lauren Sanchez si è svolto con una serie di eventi lussuosi a Venezia, paralizzando la città per tre giorni. La cerimonia ufficiale si è tenuta il 27 giugno sull’Isola di San Giorgio, seguita da cene esclusive e un ballo in maschera all’Arsenale. Quest’ultimo evento si è ispirato al Carnevale veneziano del Settecento, con un dress code che prevedeva un “pigiama party”. La presenza di numerosi personaggi famosi ha reso il matrimonio un evento mediatico di grande rilievo.

Tuttavia, la celebrazione non è stata priva di critiche. Alcuni residenti della città lagunare hanno espresso malcontento per i disagi causati dai festeggiamenti, che hanno coinvolto hotel di lusso e spostamenti esclusivi, trasformando Venezia in un palcoscenico per l’élite.

Nonostante l’esclusione dal matrimonio, Charlize Theron ha continuato a concentrarsi sul suo impegno umanitario. Durante l’evento benefico, ha ringraziato i partecipanti per il loro supporto in un momento difficile per il mondo: “Grazie per aver dedicato del tempo a partecipare, soprattutto quando il mondo sembra bruciare”. L’Africa Outreach Project, fondato dall’attrice, si occupa di promuovere la salute e la sicurezza dei giovani nel Sudafrica, dove lei stessa è nata.

Tra i partecipanti al matrimonio spiccavano nomi di alto profilo come Leonardo DiCaprio, che ha partecipato senza fare dichiarazioni pubbliche, e Orlando Bloom, presente senza la compagna Katy Perry. Anche le sorelle Kardashian erano tra gli ospiti d’onore, contribuendo all’atmosfera glamour dell’evento.

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez è stato uno degli eventi più discussi dell’anno, sia per la sua opulenza che per le polemiche che lo hanno accompagnato. Le dichiarazioni di Charlize Theron aggiungono un ulteriore elemento di curiosità a una celebrazione già ricca di dettagli sorprendenti.