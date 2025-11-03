Che beffa per Fabio Fazio: dopo aver sbandierato l’arrivo della bamboccia, la reginetta della Flotilla gli dà buca all’ultimo minuto





La giovane attivista svedese Greta Thunberg ha clamorosamente disdetto la sua partecipazione al programma Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, lasciando i telespettatori delusi. L’assenza della 22enne, che era attesa per una serata di discussione e confronto, è stata giustificata ufficialmente dal conduttore con un presunto problema di salute. Questo imprevisto ha colto di sorpresa molti, specialmente coloro che avevano preparato una cena bio, pronti a seguire l’intervento di Thunberg, nota per il suo attivismo ambientale e le sue posizioni politiche.





L’assenza di Thunberg ha sollevato interrogativi, soprattutto in un momento in cui la sua campagna in Italia, in veste di “sindacalista di base”, sembrava guadagnare slancio. La giustificazione di un’influenza ha fatto sorgere dubbi sulla veridicità della situazione, alimentando speculazioni su un possibile “raffreddore politico”. La giovane attivista ha comunicato via email a Fazio che, una volta ristabilita, sarà pronta a presentarsi nel talk show, il che ha alimentato ulteriormente le discussioni sulla sua assenza.

Nonostante la mancanza di un’intervista di spicco, Fazio ha comunque mantenuto un clima critico nei confronti del governo. Durante la puntata, la copertina del programma ha fatto riferimento a un articolo satirico riguardante il ponte sullo Stretto, bocciato dalla Corte dei Conti, utilizzando argomentazioni storiche per sostenere la sua posizione. Questo approccio ha permesso di mantenere viva la critica politica, nonostante l’assenza di Thunberg.

Il dibattito si è poi spostato su temi di attualità, con un gruppo di opinionisti di sinistra, tra cui Massimo Giannini, che hanno espresso le loro opinioni contro la recente approvazione della separazione delle carriere dei magistrati in Senato. Queste discussioni hanno inevitabilmente portato a un confronto con la figura di Silvio Berlusconi, il quale è stato oggetto di critiche per il suo passato giudiziario e per le sue attuali attività politiche. Il contrasto tra l’assenza di Thunberg e la presenza di figure politiche controverse ha messo in evidenza le sfide che l’attivismo giovanile deve affrontare nel panorama politico italiano.

Inoltre, l’assenza di Thunberg ha suscitato reazioni tra i suoi sostenitori e critici. Alcuni hanno visto la sua mancata partecipazione come un segnale di debolezza, mentre altri l’hanno difesa, sottolineando la necessità di prendersi cura della propria salute. La giovane attivista, che ha recentemente ampliato il suo campo d’azione includendo temi sindacali e sociali, è diventata una figura polarizzante, capace di attrarre tanto ammirazione quanto critiche.

Il contesto attuale in Italia, caratterizzato da tensioni politiche e sociali, rende l’assenza di Thunberg ancora più significativa. Il suo impegno per l’ambiente e i diritti sociali è stato recentemente accompagnato da una crescente attenzione verso questioni legate alla sanità e al welfare, temi che ha cercato di affrontare durante la sua campagna. Tuttavia, la sua decisione di non presentarsi a Che tempo che fa ha sollevato interrogativi sulla sua strategia e sulla sua capacità di affrontare il dibattito pubblico.

Con la sua assenza, Thunberg ha lasciato un vuoto nel programma, che è stato riempito da altre voci critiche nei confronti dell’attuale governo. La situazione ha evidenziato come, in un clima di polarizzazione, ogni apparizione pubblica possa avere un impatto significativo, non solo sull’immagine dell’attivista stessa, ma anche sul modo in cui le questioni ambientali e sociali vengono percepite dall’opinione pubblica.



