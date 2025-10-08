“Che ne pensa di Ilaria Salis?”: la domanda di Berlinguer scatena la reazione imprevedibile di Mauro Corona





Nel corso dell’episodio di martedì 7 ottobre di È sempre Cartabianca, trasmesso su La7, Mauro Corona ha suscitato una reazione inaspettata da parte della conduttrice Bianca Berlinguer mentre discutevano della recente decisione dell’Europarlamento riguardo all’immunità di un esponente di Avs accusato di reati in Ungheria. La discussione ha preso una piega inaspettata quando Corona ha espresso il suo punto di vista sulla situazione di Ilaria Salis, creando tensione in studio.





Berlinguer ha chiesto a Corona di commentare il voto dell’Europarlamento, che ha deciso di non revocare l’immunità all’esponente di Avs. In risposta, Corona ha dichiarato: “Sono contento ma devo chiarire alcune cose un po’ fastidiose”. Ha rivelato di aver ricevuto diverse email in cui gli veniva chiesto di vergognarsi per aver difeso Salis, affermando che chi lo criticava era “duro d’orecchi” e non comprendeva il suo ragionamento.

Durante la discussione, Corona ha espresso la sua posizione su Salis, affermando: “Non è che mi stia molto simpatica la Salis… Io non l’ho difesa”. Ha specificato che la sua intenzione era quella di vedere Salis giudicata in Italia, sottolineando che se avesse commesso errori, avrebbe dovuto affrontare le conseguenze. Ha anche criticato le sue posizioni sulle occupazioni, dicendo: “Non mi va che lei vada a invadere altre case e propagandare che si può sequestrare”.

Le affermazioni di Corona hanno immediatamente innescato la reazione di Berlinguer, che ha replicato: “Guardi che non ha invaso nessuna casa, in Ungheria è processata per tutto un altro tipo di accusa, non c’entrano niente le case”. Questa obiezione ha evidenziato le differenze nelle interpretazioni delle azioni di Salis e le accuse che la riguardano.

Corona ha insistito sulla sua posizione, chiarendo ulteriormente: “Ho detto che non approvo il metodo Salis”. Ha spiegato di essere consapevole delle accuse contro di lei, in particolare riguardo a un presunto coinvolgimento in un pestaggio politico in Ungheria, ma ha ribadito che le questioni relative alle case occupate non erano pertinenti in questo contesto.

Il dibattito ha messo in luce non solo le differenze di opinione tra Corona e Berlinguer, ma ha anche sollevato interrogativi sulle responsabilità politiche e le azioni dei rappresentanti eletti. L’argomento ha attirato l’attenzione degli spettatori, molti dei quali hanno seguito con interesse il confronto tra i due.

La figura di Ilaria Salis, che ha suscitato opinioni contrastanti nel dibattito pubblico, è diventata un simbolo delle tensioni politiche attuali. Le sue posizioni e le accuse che la riguardano hanno diviso l’opinione pubblica, con alcuni che la vedono come una paladina dei diritti e altri che criticano le sue azioni e il suo approccio.

Il confronto tra Corona e Berlinguer ha evidenziato la complessità delle questioni politiche contemporanee e il modo in cui le opinioni possono divergere anche tra persone che operano nel medesimo ambito. Questo episodio di È sempre Cartabianca ha dimostrato come le discussioni su temi delicati possano rapidamente intensificarsi, rivelando le passioni e le convinzioni profonde di coloro che vi partecipano.

In un clima di crescente polarizzazione, il dibattito su Salis e le sue azioni continuerà a occupare un posto centrale nelle conversazioni politiche italiane. La figura di Mauro Corona, con le sue affermazioni provocatorie, e quella di Bianca Berlinguer, che ha cercato di mantenere il dibattito su un piano più oggettivo, rappresentano due facce di un panorama mediatico in continua evoluzione.



