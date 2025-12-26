Checco Zalone fa il record al cinema a Natale: Buen Camino segna dati mai raggiunti dal 2011





Il nuovo film di Checco Zalone, intitolato “Buen Camino”, ha fatto il suo debutto nelle sale il giorno di Natale, registrando risultati straordinari che non si vedevano da oltre un decennio. Diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film, il film ha incassato nel suo primo giorno di programmazione ben 5.671.922 euro, contribuendo a un incasso complessivo di 7.195.899 euro. Questo risultato ha permesso di superare la soglia dei 7 milioni di euro per il mercato cinematografico italiano nel giorno di Natale, un traguardo che non si raggiungeva dal 2011.





La media per sala è stata di 7.744 euro, con “Buen Camino” che ha conquistato una quota del 78,8% dell’intero incasso del box office. Questi dati testimoniano non solo il successo del film, ma anche la capacità di Zalone di attrarre il pubblico, riportando in auge il mercato cinematografico italiano nel periodo delle festività.

Il film, che ha interrotto la programmazione regolare delle reti Mediaset una settimana prima del suo lancio, ha ottenuto un’accoglienza omogenea in tutte le regioni italiane, coinvolgendo spettatori da Nord a Sud senza una concentrazione esclusiva. “Buen Camino” combina umorismo e introspezione, seguendo un viaggio on the road attraverso l’Europa, che ha saputo attrarre un ampio pubblico.

Questa pellicola segna un nuovo record per Zalone, superando i successi precedenti come “Quo Vado” del 2016, che aveva conquistato il 65,6% del mercato, e “Tolo Tolo” del 2020, che si era fermato al 75,7%. L’attore comico, noto per il suo stile unico e il suo carisma, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di attrarre il pubblico con storie che mescolano divertimento e riflessione.

In “Buen Camino”, Zalone cambia radicalmente il suo look, adottando uno stile descritto come stravagante e pacchiano. Interpreta il ruolo di un padre benestante che intraprende il Cammino di Santiago di Compostela, lungo 800 chilometri, per ritrovare la figlia Cristal e cercare di recuperare il loro rapporto. Il film è stato girato in diverse località, tra cui Sardegna, Roma e lungo le tappe del Cammino, passando per Saint Jean Pied de Port, Navarra, Castiglia e Galizia.

Il successo di “Buen Camino” arriva in un momento delicato per la società cinematografica di Zalone, la Mlz Srl, che ha visto un fatturato ridotto a un decimo rispetto all’anno precedente dopo l’uscita dell’ex moglie Mariangela Eboli e l’ingresso dell’artista come amministratore. Gli ottimi risultati al botteghino rappresentano quindi non solo un successo artistico, ma anche una risposta positiva alle difficoltà finanziarie della compagnia.

Il film ha suscitato un notevole interesse nel pubblico, contribuendo a rivitalizzare l’industria cinematografica italiana durante le festività natalizie. La combinazione di un cast di talento, una trama coinvolgente e l’inconfondibile stile di Zalone hanno reso “Buen Camino” un’opera che ha saputo colpire il cuore degli spettatori.

Con un incasso che segna un nuovo capitolo nella carriera di Zalone, il film non solo celebra il Natale, ma offre anche un messaggio di speranza e unione, elementi fondamentali in un periodo di difficoltà economica e sociale. Mentre il pubblico si prepara a vedere il film, la comunità cinematografica italiana guarda con ottimismo al futuro, sperando che il successo di “Buen Camino” possa ispirare altri progetti e attrarre nuovamente gli spettatori nelle sale.



