Chi è Alessio Tucci, il ragazzo dietro l’omicidio di Martina Carbonaro, che ha ingannato tutti fingendo di cercarla

Un dramma sconvolge la comunità di Afragola, cittadina situata a Nord di Napoli, dove il corpo senza vita della giovane Martina Carbonaro, scomparsa il 26 maggio, è stato rinvenuto in un edificio abbandonato vicino allo stadio Moccia. La ragazza di soli 14 anni è stata brutalmente uccisa dall’ex fidanzato, Alessio Tucci, di 18 anni, che ha confessato il delitto dopo essere stato interrogato dai carabinieri.





La tragica scoperta è avvenuta nella notte, al termine di lunghe ricerche condotte nei dintorni dello stadio. Il cadavere di Martina è stato trovato nell’ex abitazione del custode dello stadio, un luogo ormai in disuso. La comunità locale, sconvolta dall’accaduto, si è stretta attorno alla famiglia della vittima, esprimendo dolore e rabbia per la perdita della giovane.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, il femminicidio è avvenuto proprio la sera della scomparsa. Martina Carbonaro, quella sera, aveva deciso di incontrare il suo ex fidanzato per discutere della loro relazione ormai conclusa. L’incontro si è svolto nelle vicinanze dello stadio Moccia, luogo abituale dei loro appuntamenti. Tragicamente, però, la giovane non ha fatto più ritorno a casa.

Interrogato dagli inquirenti durante la notte, Alessio Tucci ha confessato l’omicidio. Il ragazzo ha dichiarato di aver ucciso Martina perché non riusciva ad accettare la fine della loro relazione. Secondo quanto riportato dagli investigatori, Tucci avrebbe colpito la ragazza alla testa con una pietra più volte, causando la sua morte. Successivamente, ha nascosto il corpo nell’edificio abbandonato vicino allo stadio.

La madre della vittima ha raccontato che, durante la notte delle ricerche, lo stesso Alessio Tucci avrebbe partecipato alle operazioni per ritrovare la ragazza, cercando di sviare i sospetti sul suo coinvolgimento. Tuttavia, gli investigatori hanno concentrato fin da subito i loro sospetti su di lui, portandolo in caserma per un lungo interrogatorio che si è concluso con la confessione.

Descrivendo il profilo del giovane assassino, emerge un quadro apparentemente normale. Alessio Tucci, secondo quanto riportato da conoscenti e dai suoi profili social, era un ragazzo che dedicava molto tempo alla sua famiglia, in particolare alla madre e alle sorelle minori. Lavorava come muratore e non mostrava segni evidenti di problematiche o comportamenti violenti. Tuttavia, l’episodio dimostra come il rifiuto e l’incapacità di gestire emozioni negative possano condurre a gesti estremi e drammatici.

La Procura di Napoli Nord sta coordinando le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità aggiuntive. Al momento, Alessio Tucci è accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere ed è stato trasferito in carcere. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire ulteriormente i dettagli dell’accaduto e comprendere se ci siano stati segnali premonitori che avrebbero potuto evitare questa tragedia.

La morte di Martina Carbonaro rappresenta l’ennesimo caso di femminicidio che scuote profondamente l’opinione pubblica. L’accaduto evidenzia ancora una volta l’importanza di sensibilizzare la società sui temi legati alla violenza di genere e all’educazione emotiva, per prevenire episodi simili in futuro.

La comunità di Afragola, incredula e addolorata, si è unita nel cordoglio per la famiglia della giovane vittima. Il caso di Martina Carbonaro sarà ricordato come un tragico monito sulla necessità di combattere ogni forma di violenza e di garantire maggiore protezione alle donne, soprattutto alle più giovani che spesso sono vulnerabili in contesti relazionali difficili.