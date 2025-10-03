Chi è Francesca Atorino, la rappresentante della Calabria nel game show Affari Tuoi

Nella puntata di giovedì 2 ottobre 2025 di Affari Tuoi, il celebre game show di Rai 1, è stato il turno di Francesca Atorino, rappresentante della Regione Calabria, di sfidare il Dottore. La concorrente, originaria di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, ha vissuto una serata ricca di emozioni che si è conclusa con una straordinaria vittoria: ha portato a casa 300mila euro, seguendo il suo istinto fino alla fine.





Francesca, che ha compiuto 37 anni lo scorso 12 gennaio, lavora come infermiera di pronto soccorso ed è mamma di due bambine. È entrata nel cast del programma il 20 giugno 2025, durante la scorsa stagione televisiva, e ha rappresentato la Calabria con grande determinazione e carisma. La concorrente è stata accompagnata in studio dal fidanzato Pino, padre delle sue figlie e compagno da ben 18 anni. La loro presenza insieme ha sottolineato il forte legame familiare che li unisce.

La serata è stata annunciata dalla stessa Francesca attraverso il suo profilo Instagram, dove è molto attiva e condivide spesso momenti della sua vita privata e professionale. Nelle story pubblicate prima della puntata, ha invitato i suoi follower a sintonizzarsi su Rai 1: “Dal Teatro delle Vittorie, vi aspettiamo su Rai 1, non mancate”. Accanto a lei, nelle immagini condivise, c’era proprio Pino, che le ha dato il suo sostegno durante questa importante sfida.

Durante la partita, Francesca ha dimostrato grande capacità decisionale e fiducia nei propri istinti. La concorrente ha scelto di non fermarsi alle offerte del Dottore e ha continuato a giocare fino alla fine, riuscendo a conquistare uno dei premi più alti del programma: 300mila euro. Dopo la vittoria, ha dichiarato: “Sentivo di averli”.

Oltre al supporto del fidanzato Pino, Francesca ha potuto contare anche sull’amicizia nata all’interno del programma con altri pacchisti. Tra questi ci sono Alice Pivotto, rappresentante del Veneto, e Roberto, ex pacchista del Friuli Venezia Giulia. I tre hanno stretto un legame speciale durante la loro esperienza ad Affari Tuoi. Proprio Roberto ha scritto sui social un messaggio affettuoso per celebrare questa amicizia: “Resteremo per sempre legati, i nostri cuori si sono fusi”. Nel post condiviso da Francesca, sono ritratti insieme in un momento di convivialità.

La vittoria di Francesca Atorino non è solo un traguardo personale, ma rappresenta anche un momento significativo per la Regione Calabria, che ha trovato in lei una rappresentante autentica e determinata. La sua storia, fatta di impegno professionale come infermiera e dedizione alla famiglia, ha conquistato il pubblico televisivo e gli utenti sui social.

Il percorso di Francesca nel programma è stato caratterizzato da una forte carica emotiva e dalla capacità di prendere decisioni coraggiose. La scelta di continuare a giocare fino alla fine, nonostante le offerte del Dottore, è stata premiata con un risultato eccezionale. Ora, con i 300mila euro vinti, potrà realizzare nuovi progetti per sé e per la sua famiglia.

La partecipazione ad Affari Tuoi ha anche permesso a Francesca di ampliare la sua rete sociale e di stringere legami significativi con altri concorrenti. L’amicizia con Alice Pivotto e Roberto è solo uno degli esempi di come il programma possa creare connessioni durature tra persone provenienti da realtà diverse.

La serata del 2 ottobre 2025 rimarrà sicuramente indimenticabile per Francesca Atorino e per tutti coloro che hanno seguito la sua partita. La sua vittoria rappresenta una testimonianza di come il coraggio e la fiducia nelle proprie intuizioni possano portare a grandi risultati.