Chi è Giovanni Battista Re, il cardinale decano che oggi guida i funerali di Papa Francesco

Oggi, sabato 26 aprile, alle 10 del mattino, si terranno i funerali di Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro a Roma. Migliaia di fedeli, insieme a capi di stato e leader politici provenienti da tutto il mondo, si riuniranno per rendere omaggio al pontefice scomparso. La messa esequiale sarà celebrata da Giovanni Battista Re, cardinale decano, che ha già avuto l’onore di officiare le esequie di un papa in precedenza, precisamente quelle di Benedetto XVI nel gennaio 2023, insieme a Papa Francesco stesso.





Giovanni Battista Re, nato nel 1934 a Borno, in Valcamonica, è una figura di spicco all’interno del Vaticano. Attualmente è Decano del Collegio Cardinalizio e Prefetto emerito della Congregazione per i Vescovi, oltre a essere Presidente emerito della Pontificia Commissione per l’America Latina. La sua vocazione religiosa ha avuto inizio a soli 11 anni, quando entrò in seminario nel 1945, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ordinato sacerdote nel 1957, fu inviato a Roma per completare i suoi studi. Dopo una breve esperienza pastorale a Brescia, iniziò la sua lunga carriera in Vaticano.

Nel 1979, San Giovanni Paolo II lo nominò Assessore della Segreteria di Stato. Successivamente, nell’ottobre del 1987, fu promosso a Segretario della Congregazione per i Vescovi e Segretario del Collegio Cardinalizio. Nel 1989, divenne Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Il 16 settembre 2000, fu nominato Prefetto della Congregazione per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina. La sua collaborazione con il Papa è stata costante, culminando nella sua elezione a Vice-Decano del Collegio Cardinalizio nel 2017 e successivamente a Decano nel 2020.

Papa Francesco ha prorogato l’approvazione dell’elezione del Cardinale Giovanni Battista Re quale Decano del Collegio Cardinalizio il 7 gennaio 2025. Durante la sua vita, il cardinale ha partecipato a due conclavi: quello dell’aprile 2005, che ha portato all’elezione di Papa Benedetto XVI, e quello del marzo 2013, che ha eletto Papa Francesco.

Nel gennaio 2023, Giovanni Battista Re ha celebrato le esequie di Benedetto XVI insieme a Papa Francesco. Questa decisione fu presa per evitare che il pontefice, già affaticato e costretto su una sedia a rotelle a causa di una gonalgia alla gamba destra, si stancasse ulteriormente. A Papa Francesco fu affidata solo l’omelia iniziale e i riti di commiato finali.