Chi è Maria Elena Bergoglio, la sola sorella ancora in vita del Papa: “Mio fratello era tutto per me”

Maria Elena Bergoglio, l’unica sorella ancora in vita di Papa Francesco, ha condiviso dolci ricordi del fratello, scomparso lunedì 21 aprile. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, ha descritto Jorge Mario come un “fratello più grande”, un ragazzo che amava giocare a calcio, frequentava l’Azione Cattolica e si dedicava con impegno agli studi. Con affetto, ha aggiunto: “Davvero, non mi ricordo che abbia mai fatto arrabbiare papà o mamma”.





Nata il 7 febbraio 1948 a Buenos Aires, Maria Elena è l’ultima di cinque fratelli, con una differenza di 13 anni rispetto a Francesco. La sua vita è stata segnata da eventi significativi, inclusa la morte del padre quando aveva solo 11 anni. Dopo questa perdita, Jorge assunse un ruolo paterno nella sua vita, creando un legame speciale tra i due. Oggi, Maria Elena è l’unica sopravvissuta tra i fratelli del Pontefice.

Maria Elena è madre di due figli e ha affrontato sfide personali, tra cui un ictus che l’ha colpita, impedendole di recarsi in Italia per visitare il fratello. Nonostante la malattia, è rimasta un punto di riferimento per Papa Francesco, che ha sempre cercato di sostenerla. La donna ha descritto come, anche durante i momenti difficili, lui non l’abbia mai lasciata sola, chiamandola quotidianamente fino alla sua ripresa.

In un’intervista del 2017 al quotidiano Avvenire, Maria Elena ha parlato dell’elezione del fratello al soglio pontificio, esprimendo la sua gioia per il suo nuovo ruolo. “Ho avuto l’impressione che fosse molto felice in quel momento”, ha dichiarato, aggiungendo che sembrava che “lo Spirito Santo fosse realmente con lui”. Ha anche sottolineato il suo desiderio di avvicinarsi ulteriormente alla gente, affermando: “Credo anche che fosse contento come non mai”.

Il loro rapporto è sempre stato caratterizzato da una forte connessione, nonostante la distanza. Quando Francesco lasciò la casa di famiglia per entrare in Seminario all’età di otto anni, i due rimasero in contatto attraverso lettere e telefonate. “Ci scrivevamo delle lettere, ci telefonavamo”, ha ricordato Maria Elena, evidenziando come, nonostante la distanza fisica, il fratello fosse sempre presente nella sua vita.

La sua esperienza di divorzio non ha minato il loro legame; al contrario, Papa Francesco l’ha supportata durante questo difficile periodo. Anche dopo l’ictus, lui non ha mai smesso di dimostrarle affetto e attenzione, mantenendo viva la loro comunicazione. Maria Elena ha dichiarato che, nonostante le telefonate siano diminuite a causa degli impegni del Pontefice, il legame tra di loro è rimasto saldo.

L’immagine di Papa Francesco e Maria Elena da giovani è un ricordo tangibile del loro legame. Nella foto, il Pontefice indossa l’abito sacerdotale, mentre Maria Elena, vestita di bianco, appare serena accanto a lui. Questi momenti di condivisione hanno contribuito a formare la loro relazione, che è stata caratterizzata da affetto e sostegno reciproco.