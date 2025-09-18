Chi è Matteo Azzali, il maestro di boxe con 60mila follower primo concorrente del Grande Fratello





Il reality show Grande Fratello, atteso per il 29 settembre su Canale 5, ha già suscitato interesse e polemiche con l’annuncio del primo concorrente: Matteo Azzali, un maestro di pugilato di 47 anni e figura già conosciuta nel panorama televisivo italiano. L’informazione è stata rivelata da Simona Ventura in un promo, dove ha descritto il concorrente come un “gigante buono” che ha sempre guadagnato il rispetto sia dentro che fuori dal ring.





Simona Ventura ha presentato Azzali con entusiasmo, sottolineando il suo background di pugile e la sua passione per la cultura. “Nella casa tornano le storie delle persone comuni, come voi e come Matteo. Lui è un gigante buono e il rispetto se l’è sempre guadagnato fuori e nel ring: guantoni, successi, incontri, ma un giorno la sua vita è cambiata. Oltre al corpo, allena la mente: pensate, conosce a memoria la Divina Commedia”, ha affermato Ventura. Questa presentazione dipinge Azzali come un personaggio affascinante, capace di alternare le sue passioni per la boxe e la letteratura.

Tuttavia, l’identità di Matteo Azzali solleva interrogativi rispetto alla promessa di portare nella Casa volti nuovi e sconosciuti. Nato nel 1978 a Parma, Azzali non è propriamente un perfetto estraneo. Con una presenza consolidata sui social media, conta circa 60.000 follower su TikTok e 7.000 su Instagram. In passato, gestiva un profilo con 220.000 follower, ma questo è stato successivamente hackerato. La sua carriera nel pugilato è iniziata nel 2003 con la Boxe Parma, ma un incidente lo ha costretto a ritirarsi dall’attività agonistica. Nel 2007 ha fondato la ASD Pugilistica Kid Saracca e dal 2019 è riconosciuto come Maestro ufficiale.

Inoltre, Matteo Azzali ha un legame significativo con il mondo della televisione, in particolare con Giacobbe Fragomeni, vincitore dell’Isola dei Famosi nel 2016. Non si tratta solo di un’amicizia, poiché nel 2016 Azzali ha partecipato come ospite in studio al reality di Canale 5, un’esperienza che lo colloca già tra i volti noti del piccolo schermo. Questo background solleva interrogativi su quanto il format del Grande Fratello rispetti la sua premessa di coinvolgere persone comuni e sconosciute.

Finalmente tornano a partecipare al Grande Fratello persone che nulla hanno a che fare col mondo dello spettacolo. Ah, no.#MatteoAzzali pic.twitter.com/5rRyvsJqPo — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) September 17, 2025



La scelta di Matteo Azzali come primo concorrente ha generato discussioni tra i fan del programma e gli osservatori del settore. Molti si chiedono se l’inclusione di un personaggio già noto al pubblico possa compromettere l’autenticità del format, che ha sempre puntato su storie di vita quotidiana e su individui non famosi. L’idea di portare volti nuovi è stata una delle promesse principali di questa edizione, e la presenza di Azzali potrebbe rappresentare una contraddizione rispetto a tale impegno.

Con l’inizio del programma previsto per il 29 settembre, gli spettatori saranno curiosi di vedere come Azzali si integrerà nel contesto della Casa e quali dinamiche si svilupperanno tra i concorrenti. La sua personalità, descritta come affabile e rispettata, potrebbe portare a interazioni interessanti con gli altri partecipanti, contribuendo così a creare storie avvincenti per il pubblico.

In sintesi, l’ingresso di Matteo Azzali nel Grande Fratello segna un punto di partenza intrigante per questa edizione, ma solleva anche interrogativi sulla direzione del programma e sulle sue promesse di autenticità. Con la data di inizio che si avvicina, il pubblico attende con ansia di scoprire come si svilupperanno le vicende all’interno della Casa e quale impatto avrà la presenza di un concorrente già noto sul format del reality.



