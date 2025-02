Chi è Vittorio Bonvicini, il giovane che ha accompagnato Borghi e Damiano David a Sanremo

Scopri come un bambino, una canzone dedicata ai giovani e due artisti straordinari hanno trasformato il palco dell’Ariston in un momento indimenticabile.





“Abbiamo pensato che Vittorio Bonvicini fosse la persona giusta per rappresentare questo stato di sonnolenza nella ricerca della felicità”, ha dichiarato Alessandro Borghi, parlando del suo giovane nipote. Vittorio, infatti, è stato protagonista di un momento unico sul palco dell’Ariston, dove ha accompagnato lo stesso Borghi e Damiano David durante l’esibizione del brano Felicità.

L’attore ha spiegato quanto sia stato significativo per lui condividere quel palco con due figure così speciali: “Devo ringraziare Damiano, perché mi ha dato la possibilità di assistere dal vivo al suo talento incredibile. È un’esperienza che porterò sempre con me”.

La canzone, interpretata da Damiano David, è stata descritta come un inno dedicato ai giovani, un invito a riflettere sulla propria ricerca della felicità e a non lasciarsi sopraffare dalla frenesia della vita moderna. Il testo, carico di significato, ha trovato in Vittorio un simbolo perfetto per rappresentare quella dolce lentezza che spesso accompagna i momenti più autentici della nostra esistenza.

Borghi ha sottolineato quanto sia stato emozionante vedere il nipote calcare un palco così importante: “Vittorio è stato straordinario. La sua presenza ha aggiunto un tocco di spontaneità e di genuinità all’intera performance. È come se avesse portato con sé un messaggio silenzioso, ma potente”.