Chi era Alessandro Arrigoni, il 19enne vittima di un incidente a Vigevano trovato dal padre

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Gambolò: Alessandro Arrigoni, un giovane di 19 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla provinciale 183, tra Gambolò e Tromello, vicino a Vigevano. Il ragazzo ha perso il controllo della sua auto, una Opel Agila, in un tratto rettilineo della strada, finendo la sua corsa contro un albero. L’impatto è stato fatale e non gli ha lasciato alcuna possibilità di sopravvivenza.





Il padre del ragazzo, preoccupato per il mancato rientro del figlio, si è messo a cercarlo nel cuore della notte. È stato lui a trovare Alessandro ancora nell’auto, gravemente ferito, e a chiamare immediatamente i soccorsi. Purtroppo, all’arrivo dei sanitari del 118 e del medico legale, giunti sul luogo dell’incidente intorno alle 3:45, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso del giovane.

La polizia stradale sta indagando per determinare con precisione le cause dell’incidente. Al momento, sembra che nessun altro veicolo sia stato coinvolto nel sinistro. Alessandro Arrigoni viveva a Gambolò con la sua famiglia ed era un appassionato di motociclette, motori, musica rap e criptovalute. Lascia i genitori, una sorella e un fratello. Gli amici hanno voluto ricordarlo con un messaggio commovente sul suo profilo Instagram: “Riposa in pace, guerriero” e “Buon viaggio, piccolo angelo del cielo. Manchi già”.