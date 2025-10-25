Chi era Beatrice Bellucci, la 20enne uccisa nell’incidente a Piazza dei Navigatori a Roma





Una serata che doveva essere all’insegna del divertimento si è trasformata in una tragedia per Beatrice Bellucci, una giovane di appena vent’anni, deceduta in un grave incidente stradale avvenuto tra Ostiense e Ardeatina. Bellucci, che aveva una vita ricca di passioni, tra cui la pallavolo e il tifo per l’AS Roma, era a bordo di una Mini Cooper guidata da un’amica quando un’auto, una BMW Serie 1, ha violentemente impattato contro il veicolo. L’incidente ha spezzato i sogni e le aspirazioni di una ragazza che stava iniziando a costruire il suo futuro.





Beatrice viveva all’Infernetto con la sua famiglia e studiava giurisprudenza presso l’Università di Roma Tre. Era una giocatrice attiva nella giovanile del Volley Roma Club, dove aveva coltivato la sua passione per lo sport. Nella serata in cui ha perso la vita, si trovava sul sedile del passeggero della Mini Cooper, diretta verso il centro di Roma per trascorrere una serata con le amiche. Purtroppo, l’impatto con l’albero, causato dalla violenza dell’incidente, non le ha lasciato scampo. Bellucci è deceduta durante il trasporto in ospedale, nonostante i tentativi di rianimazione.

Le altre persone coinvolte nell’incidente sono i due giovani alla guida della BMW Serie 1, entrambi ventenni provenienti da Anzio. Dopo l’incidente, sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non sono critiche. La loro posizione legale è attualmente oggetto di indagine. Testimoni oculari hanno riferito che i due stavano guidando a velocità elevata e non si esclude che stessero partecipando a una gara di velocità con altre vetture, che sarebbero fuggite subito dopo l’incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale stanno esaminando le registrazioni delle telecamere della zona per chiarire la dinamica del sinistro e identificare eventuali altri veicoli coinvolti.

Le immagini dell’incidente mostrano entrambe le auto completamente distrutte, un chiaro segnale che almeno uno dei veicoli stava viaggiando a una velocità estremamente sostenuta. Le autorità hanno sequestrato entrambe le vetture per effettuare accertamenti tecnici approfonditi. Le indagini proseguono per determinare le responsabilità e le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico evento.

La notizia della morte di Beatrice Bellucci ha suscitato grande commozione tra amici, familiari e membri della comunità. I suoi compagni di squadra e i tifosi dell’AS Roma hanno espresso il loro dolore per la perdita di una giovane così promettente e amata. La pallavolo e lo sport in generale perdono una giovane atleta che aveva dimostrato impegno e passione nel suo percorso.

Questo incidente rappresenta anche un triste promemoria delle conseguenze devastanti della guida imprudente e della velocità eccessiva. Le autorità locali e nazionali continuano a lavorare per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi associati alla guida irresponsabile, soprattutto tra i giovani. La speranza è che eventi come questo possano servire da monito per prevenire futuri incidenti stradali e salvare vite.



