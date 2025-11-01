Chi era Cosimo Magro, il ragazzo di 25 anni che ha perso la vita soccorrendo un automobilista in panne





Nella mattina di sabato 1 novembre, Cosimo Magro, un giovane di 25 anni originario di Bitonto, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla statale 16, nei pressi di Bari-Palese. L’incidente si è verificato intorno alle 6 del mattino, quando Magro, dopo aver trascorso una serata con amici, ha notato un’auto fuori strada e ha deciso di fermarsi per prestare soccorso. Purtroppo, mentre lui e un amico scendevano dalla propria auto, sono stati travolti da un terzo veicolo in transito.





Il personale del 118 è intervenuto prontamente, ma per Cosimo non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni erano critiche e i soccorritori non hanno potuto salvarlo. L’amico che viaggiava con lui ha subito ferite e è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Bari per ricevere le cure necessarie. La dinamica dell’incidente è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità. Non è chiaro se la Procura di Bari disporrà un’autopsia sul corpo di Magro, ma il conducente del veicolo che ha investito il giovane è stato iscritto nel registro degli indagati. L’inchiesta è stata aperta per omicidio stradale, e il conducente si è fermato subito dopo l’impatto.

Cosimo Magro era conosciuto nella sua comunità come una persona generosa e altruista. Lavorava in una tabaccheria con sala slot a Bitonto e dedicava il suo tempo libero alla palestra, dove mostrava con orgoglio il suo fisico scolpito in numerose foto sui social media. Viveva nella frazione di Palombaio insieme alla madre e alla nonna, e la sua vita era caratterizzata da una forte passione per gli animali. Spesso condivideva appelli per l’adozione di cani e gatti in difficoltà, dimostrando il suo amore per gli animali attraverso numerosi scatti con i suoi cuccioli.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità di Bitonto. Il sindaco, Francesco Paolo Ricci, ha espresso il suo cordoglio in un post sui social, scrivendo: “Questa mattina ci siamo svegliati apprendendo una tragica notizia. Un figlio della nostra città ha perso la vita mentre compiva un gesto di generosità e altruismo”. Ricci ha aggiunto che “alla madre, al padre, alla sua famiglia, agli amici va il cordoglio e la vicinanza di una intera comunità”.

L’incidente ha suscitato un’ondata di emozioni tra i residenti, che ricordano Cosimo come un giovane pieno di vita e sempre pronto ad aiutare gli altri. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano e lo amavano. La comunità si è unita nel dolore, esprimendo solidarietà alla famiglia e agli amici del giovane.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente e per raccogliere ulteriori testimonianze. Le autorità stanno esaminando i dettagli dell’incidente, inclusa la velocità del veicolo coinvolto e le condizioni stradali al momento dell’impatto. La speranza è che la verità emerga e che giustizia venga fatta per Cosimo.

La storia di Cosimo Magro è un triste promemoria della fragilità della vita e della necessità di prestare attenzione alla sicurezza stradale. Il suo gesto altruistico, che ha portato alla sua morte, è un esempio di come la generosità possa avere conseguenze tragiche. Le comunità locali sono incoraggiate a riflettere su come possano proteggere i propri membri più vulnerabili e a promuovere una maggiore consapevolezza sulla sicurezza stradale.



