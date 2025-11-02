Chi era Daniela Bratelli, la donna morta nel tragico incidente frontale di Sulzano





Un tragico incidente stradale ha avuto luogo nella galleria di Pianzole, situata nel comune di Sulzano, in provincia di Brescia, nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre. La vittima, Daniela Bratelli, una donna di 45 anni, era in viaggio verso la montagna per trascorrere il fine settimana con la sua famiglia. La donna risiedeva a Pompiano, dove ricopriva il ruolo di consigliera comunale.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle ore 16:00 quando, per motivi ancora da chiarire, due veicoli si sono scontrati frontalmente all’interno della galleria sulla Strada Provinciale 510. Nello schianto sono rimaste coinvolte sette persone, tra cui tre minorenni di età compresa tra i 13 e i 14 anni.

Immediatamente dopo l’incidente, la centrale operativa di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato sul luogo due ambulanze e due automediche in codice rosso. Inoltre, è stato fatto decollare un elisoccorso da Brescia. Tuttavia, al loro arrivo, i medici e i paramedici non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Daniela Bratelli, per la quale non c’era più nulla da fare. Le altre persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.

Al momento del frontale, Daniela stava guidando la sua Kia Soul in direzione di Darfo. A bordo del veicolo si trovavano anche il marito e il figlio di 15 anni, che viaggiavano su un’altra auto dietro di lei. Le forze dell’ordine sono intervenute per svolgere i rilievi del caso, necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità.

Le autorità competenti stanno indagando per comprendere le cause che hanno portato a questo tragico evento. La galleria di Pianzole, nota per il suo traffico intenso, è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte della polizia. Testimoni presenti sul luogo hanno descritto scene di panico e confusione, mentre i soccorritori cercavano di prestare aiuto ai feriti.

La comunità locale è in lutto per la perdita di Daniela Bratelli, una figura attiva nella vita sociale e politica di Pompiano. Molti residenti la ricordano come una persona dedita al servizio della comunità, impegnata in diverse iniziative a favore dei cittadini. Il suo decesso ha suscitato grande dolore tra amici e conoscenti, che hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia.



