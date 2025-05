Chi era Elena Donca, la 32enne che ha perso la vita durante un’escursione a San Marino

Tragedia nella serata di sabato 24 maggio a San Marino, dove Elena Donca, una donna di 32 anni di origine moldava, ha perso la vita dopo essere precipitata mentre tornava da una scalata in cordata sulla Rocca del Titano. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:40, quando la giovane, in compagnia di tre amici, stava percorrendo uno dei sentieri sopra la via Sottomontana.





Residente da anni a Faenza, in Italia, Elena Donca aveva una grande passione per la montagna e l’arrampicata, condivisa con i suoi compagni di escursione. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo aveva appena concluso l’ascesa e si stava dirigendo verso il centro abitato di San Marino Paese. Durante il percorso, gli amici hanno improvvisamente sentito un rumore sordo, rendendosi conto solo in un secondo momento che si trattava della caduta della loro compagna.

La donna è precipitata nel vuoto per circa 40 metri. Gli amici sono immediatamente accorsi sul luogo della caduta e hanno tentato di rianimarla, ma purtroppo era già deceduta sul colpo. Alla scena hanno assistito anche due persone presenti nei pressi del sentiero: un medico chirurgo e un veterinario. Entrambi sono intervenuti prontamente per tentare di salvare la vita alla giovane, praticandole il massaggio cardiaco, ma ogni tentativo si è rivelato vano.

Il corpo senza vita di Elena Donca è stato recuperato nella mattinata di domenica dai Vigili del Fuoco e dalla polizia civile di San Marino. Sul luogo della tragedia è arrivato anche il marito della donna, visibilmente scosso dall’accaduto.

L’incidente ha sconvolto non solo i presenti, ma anche la comunità locale e quella di Faenza, dove Elena Donca era conosciuta e stimata. La dinamica esatta della caduta è ancora in fase di accertamento, ma dalle prime ipotesi sembra che la donna possa aver perso l’equilibrio durante la discesa, precipitando lungo il pendio roccioso.

Questa tragedia mette in evidenza i rischi legati agli sport di montagna, anche per chi li pratica con esperienza e passione. La Rocca del Titano, parte del Monte Titano, è una meta molto apprezzata dagli amanti dell’arrampicata per le sue caratteristiche tecniche e paesaggistiche, ma richiede grande attenzione e preparazione.

Le autorità locali stanno proseguendo le indagini per chiarire se ci siano state eventuali negligenze o altri fattori che possano aver contribuito all’incidente. Nel frattempo, amici e familiari si stringono nel dolore per la perdita di una giovane donna descritta come solare e piena di vita.

La vicenda ha suscitato profonda commozione e ha riportato l’attenzione sull’importanza della sicurezza durante le attività in montagna. Gli esperti raccomandano sempre di utilizzare attrezzature adeguate e di seguire le indicazioni dei percorsi segnalati per ridurre al minimo i rischi.

La comunità di San Marino e quella di Faenza si uniscono nel cordoglio per questa tragica perdita, ricordando Elena Donca come una persona appassionata e amante della natura.