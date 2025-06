Chi era Giuseppe Tararan, l’esperto alpinista del Cai caduto in Trentino davanti al figlio

Tragedia in montagna per Giuseppe Tararan, 64 anni, che ha perso la vita sabato scorso precipitando dalla Cima Lastei, nel Trentino-Alto Adige. Originario di Sandrigo, ma residente a San Pietro in Gu, in provincia di Padova, l’uomo era un istruttore esperto del Club Alpino Italiano (CAI) della sezione di Cittadella ed era una figura di spicco nel mondo dell’alpinismo.





L’incidente è avvenuto intorno alle 15, mentre Giuseppe Tararan si trovava in compagnia del figlio Alessandro, 34 anni, anch’egli esperto alpinista, e di un altro compagno. Durante l’arrampicata, il 64enne ha perso l’appiglio ed è precipitato da un’altezza di oltre 30 metri. Nonostante i tentativi disperati dei due compagni di trattenerlo con la corda per circa cinque ore, l’uomo non ha più dato segni di vita. L’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino è stato reso difficoltoso dalla fitta nebbia presente nella zona, impedendo un soccorso tempestivo.

Il figlio Alessandro, ancora sotto shock per l’accaduto, ha raccontato quei drammatici momenti: “Papà è volato sotto di noi, sotto ai nostri occhi”. La tragedia ha lasciato un segno indelebile nella comunità degli alpinisti e non solo.

Giuseppe Tararan, ex artigiano nel settore metalmeccanico, era andato in pensione da poco tempo. La sua passione per la montagna lo aveva portato a distinguersi nel mondo dell’alpinismo, tanto da ottenere il prestigioso titolo di accademico del CAI, onorificenza riservata a chi eccelle per meriti particolari. Con quasi 40 anni di esperienza nell’arrampicata, era considerato un punto di riferimento per molti appassionati.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione. Il Club Alpino Italiano di Cittadella ha voluto omaggiare la memoria del loro stimato socio con un messaggio pubblicato sui social: “Con profondo dolore il Consiglio direttivo, la scuola di alpinismo e scialpinismo C. Carpella, il CAI Cittadella tutto, annuncia la perdita del socio, istruttore e accademico Giuseppe Tararan”.

Anche il sindaco di San Pietro in Gu, Paolo Polati, ha voluto ricordare l’impegno e la dedizione di Giuseppe Tararan verso la comunità locale: “Era una persona fantastica, generosa, disponibile e solare. Siamo sconvolti, ci stringiamo alla famiglia e siamo riconoscenti per tutto quello che ha dato al nostro paese”.