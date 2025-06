Chi era Marco Cutrona, il 20enne morto nell’incidente in monopattino all’Arco della Pace a Milano

Un tragico incidente si è verificato nelle prime ore del 20 giugno a Milano, nei pressi dell’Arco della Pace. Marco Cutrona, un ragazzo di soli 20 anni, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava corso Sempione su un monopattino elettrico. Alla guida del veicolo, un’Audi TT, si trovava un uomo di 50 anni, risultato positivo all’alcoltest.





L’episodio è avvenuto intorno alle 3:30 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della polizia locale, Cutrona, residente a Cinisello Balsamo ma nato a Milano, stava percorrendo la pista ciclabile lungo corso Sempione. Giunto all’incrocio con via Canova, dove il semaforo era lampeggiante a quell’ora della notte, è stato investito violentemente dall’auto diretta verso via Melzi D’Eril.

L’impatto è stato così forte da sbalzare il giovane a circa 20 metri di distanza, facendolo finire contro il cordolo in cemento dello spartitraffico. I soccorsi, inviati sul posto dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), sono intervenuti rapidamente, ma le condizioni del ragazzo sono apparse da subito critiche. Trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, Marco Cutrona è deceduto poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso.

Gli investigatori ritengono che l’Audi TT stesse procedendo a velocità sostenuta al momento dell’impatto. Sul luogo dell’incidente è stato rinvenuto un casco, ma non è ancora chiaro se il giovane lo stesse indossando correttamente al momento dello scontro. Intanto, il conducente dell’auto è stato sottoposto ai test di rito: l’alcoltest ha confermato che l’uomo aveva un tasso alcolemico superiore al limite consentito, mentre i primi accertamenti sull’assunzione di sostanze stupefacenti hanno dato esito negativo.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’utilizzo dei monopattini elettrici in città, soprattutto nelle ore notturne. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto.

La morte di Marco Cutrona rappresenta una tragedia che ha sconvolto non solo la sua famiglia e i suoi amici, ma anche la comunità locale. La giovane vittima era conosciuta per la sua vivacità e per il suo legame con il territorio in cui viveva. Il fatto che a causare l’incidente sia stata una persona alla guida in stato di ebbrezza aggiunge ulteriore amarezza a una vicenda già profondamente drammatica.