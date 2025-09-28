Chi era Paolo Antonio Gerevini, il 51enne morto travolto da un camion nella sua auto





Questa mattina, domenica 28 settembre, Paolo Antonio Gerevini, un uomo di 51 anni residente a Crespiatica, in provincia di Lodi, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale avvenuto vicino a Bagnolo Cremasco, nella provincia di Cremona. L’incidente è stato causato da un camion che, dopo aver perso il controllo, ha schiacciato l’auto di Gerevini.





Secondo le informazioni raccolte, l’incidente è avvenuto poco prima delle ore 8:00 sulla strada statale 235. Un camion adibito al trasporto di liquidi alimentari, guidato da un uomo di 48 anni proveniente dalla provincia di Lodi, ha subito un’esplosione della gomma anteriore sinistra. Questo guasto ha portato il veicolo a invadere la corsia opposta, dove si è scontrato frontalmente con una Citroen C4 condotta da Gerevini. L’impatto è stato devastante, e il camion ha trascinato l’auto nel fosso adiacente alla carreggiata.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente. Sul luogo dell’incidente sono giunti un’ambulanza, un’automedica e un elisoccorso, tutti in codice rosso. Tuttavia, una volta arrivati, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Gerevini, per il quale non c’era più nulla da fare. Il conducente del camion, invece, ha riportato solo lievi ferite ed è stato trasportato all’ospedale di Crema in codice verde.

Dopo l’incidente, due pattuglie della radio mobile di Crema sono intervenute per chiudere la strada e consentire il rilievo dei fatti e la rimozione della salma di Gerevini, che è stata successivamente restituita ai familiari. Le forze dell’ordine sono rimaste sul luogo per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

La comunità di Crespiatica e i familiari di Paolo Antonio Gerevini sono in lutto per questa tragica perdita. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza della manutenzione dei veicoli, soprattutto per quelli adibiti al trasporto di merci. La dinamica dell’incidente, in particolare l’esplosione di uno pneumatico, mette in evidenza i rischi che possono derivare da guasti meccanici improvvisi.

Le autorità competenti stanno ora indagando per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. È fondamentale stabilire se ci siano state negligenze da parte del conducente del camion o se l’incidente possa essere attribuito a fattori esterni. La sicurezza stradale è una priorità assoluta e ogni incidente di questo tipo deve essere esaminato con la massima attenzione per prevenire futuri eventi simili.

L’incidente di oggi segue una serie di episodi tragici che hanno colpito la provincia di Cremona e le aree circostanti, evidenziando la necessità di una maggiore vigilanza sulla sicurezza stradale. La comunità è chiamata a riflettere su come migliorare le condizioni di sicurezza e a lavorare insieme per garantire che le strade siano sicure per tutti gli utenti.



