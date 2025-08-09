Chi era Sofia Galante, la giovane di 19 anni vittima di un incidente in autostrada





Tragedia sull’autostrada A35 Brebemi, nel tratto compreso tra Travagliato Ovest e Travagliato Est, in direzione Brescia, dove una ragazza di 19 anni, Sofia Galante, è rimasta vittima di un drammatico incidente stradale. La giovane è stata investita da un veicolo mentre si trovava sulla corsia centrale, dopo essere scesa dall’auto in seguito a un tamponamento. L’incidente è avvenuto nella serata di venerdì 8 agosto, intorno alle 21:30.





Secondo le prime ricostruzioni fornite dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l’auto su cui viaggiava Sofia Galante avrebbe urtato il veicolo che la precedeva. Dopo l’impatto, la 19enne sarebbe scesa dalla vettura per verificare i danni. Proprio in quel momento, un altro veicolo sopraggiungendo sulla corsia centrale non è riuscito a evitare l’impatto, travolgendo la ragazza. Il violento urto non le ha lasciato scampo: Sofia è deceduta sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze e un’automedica in codice rosso. Nonostante i tentativi del personale sanitario di rianimare la giovane, ogni sforzo si è rivelato vano e il decesso è stato dichiarato poco dopo.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre tre persone che hanno riportato ferite di diversa gravità: un coetaneo della vittima, un giovane di 21 anni e un uomo di 52 anni. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. Le loro condizioni, al momento, non destano preoccupazioni gravi.

A seguito dell’accaduto, il tratto autostradale interessato è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità competenti. Gli agenti sono ora impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a determinare eventuali responsabilità.

La tragedia ha scosso profondamente non solo i familiari e gli amici di Sofia Galante, ma anche l’intera comunità locale. La giovane era descritta come una ragazza solare e piena di vita, con tanti sogni e progetti per il futuro. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto incolmabile tra coloro che la conoscevano.

È importante ricordare che situazioni simili mettono in evidenza i rischi legati alla circolazione stradale e l’importanza di adottare comportamenti prudenti, specialmente in contesti come le autostrade, dove le velocità elevate possono trasformare anche un piccolo incidente in una tragedia.

L’episodio di venerdì sera rappresenta l’ennesimo richiamo alla necessità di rispettare le norme del codice della strada e di agire con cautela in caso di emergenze. L’auspicio è che dalle indagini possano emergere elementi utili per prevenire eventi simili in futuro.



