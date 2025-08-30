Chi era Sofia Pozzi, la 23enne di Vedano al Lambro morta annegata durante le vacanze nelle Marche





Una vacanza sulla costa marchigiana si è trasformata in tragedia per Sofia Pozzi, una ragazza di 23 anni residente a Vedano al Lambro, in provincia di Monza e Brianza, che ha perso la vita giovedì scorso mentre faceva il bagno nelle acque di Sirolo, nel cuore del parco del Conero. L’incidente è avvenuto il 28 agosto, attorno alle 13:00, mentre la giovane si trovava con un gruppo di amici sulla scogliera dei Lavi.





Secondo le indagini condotte dalla Capitaneria di Porto, la ragazza si sarebbe tuffata in mare per un bagno, ma non sarebbe riuscita a gestire la situazione in acqua, probabilmente a causa di una difficoltà improvvisa. Gli investigatori hanno escluso che Pozzi abbia urtato contro scogli o rocce; si ritiene più plausibile che abbia accidentalmente ingerito acqua, un evento che avrebbe complicato la sua permanenza in mare. La vittima non era una nuotatrice esperta, un dettaglio che potrebbe aver giocato un ruolo decisivo nel tragico epilogo.

Sofia Pozzi era nata a Sesto San Giovanni e viveva a Vedano al Lambro, dove era ben conosciuta e stimata. Studentessa di design, collaborava da alcuni anni con la società sportiva G.S. Vedano, un impegno che l’aveva resa parte integrante della comunità locale. La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso gli abitanti della città, suscitando un’ondata di commozione e cordoglio.

Il sindaco di Vedano al Lambro, Marco Merlini, ha espresso il dolore della comunità attraverso un comunicato ufficiale: “La notizia ha profondamente colpito l’intera comunità di Vedano al Lambro, suscitando commozione e cordoglio per la perdita di una giovane vita, amata e stimata da chi ha avuto modo di conoscerla. Appare doveroso, in questo momento di immenso dolore, esprimere la vicinanza dell’intera collettività alla famiglia Pozzi, stringendoci a loro con affetto e rispetto.”

Per onorare la memoria della giovane, il Comune ha deciso di proclamare una giornata di lutto cittadino lunedì 1 settembre 2025, giorno in cui si terranno i funerali. Le esequie saranno celebrate alle 10:00 presso la chiesa parrocchiale di Vedano al Lambro. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per rappresentare il sentimento di solidarietà e partecipazione della cittadinanza: “Volendo interpretare il comune sentimento di solidarietà e partecipazione della cittadinanza, il sindaco dispone la proclamazione del lutto cittadino per l’intera giornata di lunedì, in segno di rispetto e condivisione del dolore della comunità.”

Il tragico evento ha lasciato un vuoto nella vita della famiglia Pozzi e nella comunità locale, che si stringono attorno ai parenti della ragazza in questo momento di dolore. La giovane era apprezzata per il suo carattere solare e il suo impegno nel sociale, caratteristiche che l’avevano resa una figura amata da molti.



