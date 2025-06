Chi erano Franco Ricci e Maurizio Arduini, morti insieme a Danilo Cantagallo nell’incidente a Frosinone

Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno 2025 lungo la via Casilina, nel territorio di Frosinone. Lo scontro frontale tra due automobili ha causato la morte di quattro persone, lasciando sgomenta l’intera comunità locale. Le vittime sono state identificate come Franco Ricci, 71 anni, e Maurizio Arduini, 65 anni, che viaggiavano a bordo di una station wagon, e due giovani ragazzi, Danilo Cantagallo, 31 anni, e Gianni Fiacco, 25 anni, che si trovavano su un’Alfa 147.





Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro si è verificato nei pressi di un incrocio sulla via Casilina. Le due vetture si sono scontrate frontalmente, causando gravi danni a entrambi i veicoli e intrappolando i corpi delle vittime all’interno degli abitacoli. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di tutti gli occupanti. Le indagini per determinare le cause esatte dell’incidente sono attualmente in corso da parte delle autorità competenti.

Franco Ricci: una vita dedicata alla famiglia, al lavoro e al ciclismo

Franco Ricci, originario di Ceprano ma residente a Frosinone, era un imprenditore molto conosciuto nella zona. Gestiva un’attività legata alla produzione di scaffalature industriali situata nell’area industriale di Patrica. Ricci viveva con la moglie e i due figli, ai quali era profondamente legato.

La sua grande passione era il ciclismo, sport che praticava con dedizione fin da giovane. Nel corso della sua vita, aveva collezionato quasi 200 vittorie in gare amatoriali e della Federazione Ciclistica Italiana, distinguendosi soprattutto nelle categorie allievi e dilettanti. Anche in età avanzata, Ricci amava percorrere le strade di campagna in sella alla sua bicicletta. In una delle sue uscite con gli amici ciclisti, era stato immortalato insieme al campione italiano Vincenzo Nibali, un momento di grande orgoglio per lui.

Maurizio Arduini: un uomo d’affari con una passione per le due ruote

Accanto a Franco Ricci viaggiava Maurizio Arduini, 65 anni, anch’egli residente a Frosinone. Arduini era amministratore di una ditta di autotrasporti operante nell’area industriale del capoluogo ciociaro. L’azienda, nella quale lavorava anche suo figlio trentaseienne, si occupava principalmente del trasporto di prodotti destinati ai supermercati della provincia.

Oltre al lavoro, Arduini condivideva con Ricci una profonda amicizia e l’amore per il ciclismo. I due erano soliti pedalare insieme e partecipare a gran fondo e maratone ciclistiche. Arduini, come il suo amico, aveva ottenuto diversi successi personali nelle competizioni amatoriali.

Danilo Cantagallo e Gianni Fiacco: giovani vite spezzate

Le altre due vittime dell’incidente erano Danilo Cantagallo, 31 anni, residente a Frosinone, e Gianni Fiacco, 25 anni, originario di Torrice. I due ragazzi si trovavano a bordo dell’Alfa 147 che si è scontrata frontalmente con la station wagon guidata da Ricci. Le loro identità sono state rese note poco dopo l’accaduto.