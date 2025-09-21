Chi erano le due ragazze travolte e uccise da un furgone a Brivio: Milena Marangon e Giorgia Cagliani





Nella serata di sabato 20 settembre, Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe di 21 anni, sono state vittime di un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che conduce alla tradizionale festa di fine estate a Brivio, un comune con poco più di quattromila abitanti in provincia di Lecco. Le due ragazze stavano camminando insieme a un’amica coetanea, Chiara, che è rimasta illesa ma è ora sotto shock per quanto accaduto.





Secondo le prime ricostruzioni, il furgone, guidato da un uomo di 34 anni di origini straniere, ha sorpreso le ragazze alle spalle, travolgendole in pieno. Il conducente è stato arrestato immediatamente dopo l’incidente, con i test iniziali che hanno confermato la presenza di alcol e sostanze stupefacenti nel suo sistema. Attualmente, l’uomo si trova in caserma mentre le autorità stanno conducendo indagini approfondite per chiarire le cause e la dinamica dell’accaduto.

I Carabinieri della compagnia di Merate stanno lavorando per comprendere esattamente cosa sia successo. Sembra che il conducente, nel tentativo di evitare un altro veicolo che stava scendendo in direzione opposta e che aveva invaso la carreggiata a causa delle due file di auto parcheggiate lungo il lato della strada, abbia perso il controllo del furgone. Il suo veicolo ha quindi colpito un’altra auto parcheggiata prima di investire le ragazze, che si trovavano nei pressi dell’intersezione con un’altra strada.

Milena e Giorgia erano originarie di Paderno d’Adda, mentre l’amica Chiara risiede a Robbiate, un comune della Brianza lecchese. Le tre giovani avevano appena parcheggiato l’auto nei pressi di una palestra e si stavano dirigendo a piedi verso l’affollata festa paesana di Brivio. La notizia dell’incidente ha suscitato grande dolore nella comunità locale, e il sindaco di Brivio, Federico Airoldi, ha espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. In una nota ufficiale, ha dichiarato: “Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale sono vicini alle famiglie ed agli amici di Giorgia e Milena, una tragedia che tocca la comunità di Paderno D’Adda e Brivio”.

Per onorare la memoria delle due giovani, il sindaco ha proclamato due giorni di lutto cittadino, sottolineando l’importanza di questo momento per la comunità. La processione prevista per le 15.30 si svolgerà in modo silenzioso, rappresentando un momento di preghiera e riflessione per Giorgia e Milena.

La tragedia ha colpito non solo le famiglie delle vittime, ma anche tutti coloro che conoscevano le ragazze. I loro amici e conoscenti stanno esprimendo il loro cordoglio attraverso messaggi di solidarietà sui social media, condividendo ricordi e momenti trascorsi insieme. La perdita di due giovani vite in un incidente così drammatico ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona e sull’importanza di una maggiore attenzione alla guida.

L’incidente ha messo in evidenza la necessità di un maggiore controllo della sicurezza stradale, in particolare in aree dove eventi pubblici attraggono grandi folle. Le autorità locali potrebbero dover considerare misure aggiuntive per garantire la sicurezza dei pedoni e dei conducenti, specialmente durante eventi affollati come le feste di paese.

In attesa di ulteriori sviluppi dall’indagine, la comunità di Brivio e Paderno d’Adda si unisce nel lutto per la perdita di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, due giovani donne che avevano tutta la vita davanti a loro. La loro morte rappresenta una tragica perdita per le famiglie, gli amici e la comunità, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi le ha conosciute.



