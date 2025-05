Chi erano le vittime dell’incidente in Porsche nel Brindisino: Karina, Luigi e Sara

Un terribile incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la strada provinciale 85, che collega Torchiarolo alla località balneare di Lendinuso, in provincia di Brindisi. Il bilancio è drammatico: tre giovani hanno perso la vita. Si tratta di Luigi Perruccio, 22 anni, Sara Capilunga, 21 anni, e Karina Ryzkhova, anch’essa 21enne, di origine ucraina.





Karina Ryzkhova, arrivata in Italia all’età di otto anni, era stata accolta da una famiglia adottiva residente a Torchiarolo, che l’aveva integrata pienamente nella comunità locale. Con lo scoppio del conflitto in Ucraina, la giovane aveva deciso di rimanere stabilmente nel paese che l’aveva accolta, trovando qui un nuovo equilibrio e una nuova vita. La sua famiglia adottiva è stata la prima a raggiungere il luogo dell’incidente, grazie a un avviso d’emergenza ricevuto sullo smartphone e alla geolocalizzazione fornita dal GPS.

I tre ragazzi viaggiavano a bordo di una Porsche 911, un’auto sportiva presa a noleggio da un amico pochi giorni prima. Per cause ancora da accertare, il veicolo è uscito di strada e si è schiantato contro un ulivo secolare. L’impatto è stato devastante: l’auto ha preso fuoco immediatamente, rendendo vani tutti i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenute tempestivamente tre ambulanze del 118, ma per i giovani non c’è stato nulla da fare.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono state condotte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, che sono giunti sul luogo con due mezzi e un’autogru. Presenti anche i carabinieri, la polizia locale e il personale della Pissta, impegnati nella rimozione dei detriti e nella messa in sicurezza dell’area. Il magistrato di turno, Giuseppe De Nozza, ha disposto il trasferimento delle salme al cimitero di Torchiarolo, dove rimarranno a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Sul luogo della tragedia si sono recati anche il comandante della polizia locale, Lorenzo Renna, e il sindaco del comune, Elio Ciccarese, visibilmente scossi dall’accaduto. Decine di cittadini si sono radunati sul posto, increduli e profondamente colpiti dalla notizia della scomparsa dei tre giovani, molto conosciuti e benvoluti nella comunità.

Un momento di raccoglimento è stato guidato da don Antonio De Nanni, parroco della chiesa Santissima Maria Assunta di Torchiarolo, che ha invitato i presenti a unirsi in preghiera per ricordare le vittime. “Una perdita immensa per tutta la comunità”, ha dichiarato il sacerdote.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono attualmente in corso. Gli inquirenti stanno cercando di determinare se l’alta velocità o un possibile malfunzionamento del veicolo possano aver contribuito alla tragedia. Secondo le prime ipotesi, l’auto potrebbe aver perso aderenza sull’asfalto prima di finire contro l’albero.