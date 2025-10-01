Chi erano Simone Mettini e Lorenzo Nucheli, i due militari che hanno perso la vita nello schianto aereo di Sabaudia





Questa mattina, un tragico incidente aereo ha portato alla morte di due militari in Sabaudia. I deceduti sono Simone Mettini, un colonnello di 48 anni residente ad Aprilia, e Lorenzo Nucheli, un giovane allievo pilota originario del Frusinate. Mettini era il Comandante del 70° Stormo di Latina, mentre Nucheli frequentava l’Accademia di Pozzuoli, in provincia di Napoli. La notizia della loro scomparsa ha colpito profondamente le comunità locali e ha suscitato una vasta onda di solidarietà.





Simone Mettini era alla guida del 70° Stormo di Latina, un’unità cruciale per l’addestramento al volo sia a livello nazionale che internazionale, dal luglio 2024. Prima di assumere questo incarico, aveva lavorato nel VI reparto dello Stato Maggiore dell’Aeronautica. La sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha espresso il suo cordoglio, affermando: “Conservo un prezioso ricordo del colonnello Mettini. Un uomo delle istituzioni con uno spiccato senso dello Stato che ci mancherà profondamente.” Ha inoltre condiviso una foto che ritrae entrambi in un momento istituzionale, sottolineando la professionalità e il sacrificio di Mettini e Nucheli: “La professionalità, l’impegno e il sacrificio di questi uomini, che hanno perso la vita nell’adempimento del loro dovere, in una missione di addestramento essenziale per la sicurezza del Paese, non saranno dimenticati.”

Lorenzo Nucheli, accanto a Mettini al momento dell’incidente, era un promettente allievo pilota che stava completando la sua formazione all’Accademia di Pozzuoli. Originario di Serrone, nel Frusinate, la sua morte ha lasciato un vuoto profondo nella sua comunità. Dopo aver appreso della tragedia, i cittadini e le istituzioni locali si sono uniti in un gesto di cordoglio, esprimendo vicinanza alle famiglie dei due militari. Messaggi di solidarietà sono giunti da amici, parenti e membri della comunità, a testimonianza dell’impatto che Mettini e Nucheli hanno avuto sulle vite di coloro che li circondavano.

L’incidente aereo ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle operazioni di volo e sull’addestramento dei piloti. Le autorità competenti hanno avviato un’inchiesta per determinare le cause dell’incidente e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro. La morte di due uomini così dedicati alla loro professione ha messo in evidenza il rischio che i membri delle forze armate affrontano quotidianamente nel loro servizio al Paese.

Il ministero della Difesa, rappresentato dal ministro Guido Crosetto, ha voluto rendere omaggio ai due uomini, sottolineando il loro impegno e la loro dedizione. Ha dichiarato: “Si dice che un pilota non muore mai, vola solo più in alto.” Questa frase, che riflette l’onore e la nobiltà del servizio militare, è stata ripresa da molti per commemorare la vita e la carriera di Mettini e Nucheli.

In un momento di grande tristezza, la comunità è chiamata a unirsi per ricordare i sacrifici di questi due uomini. Le cerimonie commemorative sono state programmate per onorare la loro memoria e per sostenere le famiglie colpite da questa perdita incommensurabile. La vita di Simone Mettini e Lorenzo Nucheli sarà ricordata non solo per il loro servizio, ma anche per l’impatto positivo che hanno avuto sulle persone intorno a loro.



