Chi sono le vittime dell’incidente in elicottero a New York: il dirigente Siemens Agustín Escobar e la sua famiglia

Un tragico incidente ha colpito New York City ieri, quando un elicottero è precipitato nel fiume Hudson, causando la morte di una famiglia spagnola e del pilota. Agustín Escobar, sua moglie Merce Camprubi Montal, e i loro tre figli di 4, 5 e 11 anni sono stati identificati come le vittime dell’incidente, secondo quanto riportato da ABC News.





La famiglia stava partecipando a un tour panoramico sopra New York City quando si è verificata la tragedia. Agustín Escobar era un dirigente di alto profilo presso Siemens, una delle principali aziende tecnologiche europee. In particolare, dal 2022 era alla guida di Siemens Spagna e ricopriva anche il ruolo di CEO globale di Rail Infrastructure presso Siemens Mobility, come confermato da un comunicato stampa dell’azienda.

Il profilo LinkedIn di Escobar mostra oltre 25 anni di esperienza nella gestione di operazioni internazionali in vari paesi, tra cui Stati Uniti, Sud America, Germania e Spagna. La famiglia, basata a Barcellona, era arrivata a New York City solo poche ore prima del volo organizzato dalla società New York Helicopter Tours. Le immagini catturate prima del decollo mostrano la famiglia sorridente e preparata per il maltempo, come evidenziato dal New York Post.

L’elicottero, un Bell 206, era decollato dall’eliporto di Wall Street intorno alle 15:00 (le 21:00 in Italia), diretto verso il ponte George Washington. Poco prima di raggiungerlo, il velivolo ha subito un guasto: una parte del rotore si sarebbe staccata durante il volo, secondo alcuni testimoni. L’elicottero ha iniziato a ruotare su sé stesso, precipitando nelle gelide acque del Hudson vicino al Pier 40, a Manhattan. Le squadre di soccorso hanno trovato il velivolo capovolto e completamente sommerso.

Le operazioni di soccorso si sono concentrate nei pressi di un molo di manutenzione collegato all’Holland Tunnel, con numerosi mezzi d’emergenza presenti nell’area. Purtroppo, nessuno dei membri della famiglia Escobar, né il pilota, è sopravvissuto. I cieli di Manhattan sono regolarmente attraversati da elicotteri e aerei turistici, serviti da diverse elisuperfici utilizzate da professionisti e dirigenti in transito.

Il presidente americano Donald Trump ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime tramite un messaggio su Truth. “Le immagini dell’incidente sono terribili”, ha scritto, aggiungendo che il segretario ai Trasporti, Sean Duffy, è già sul posto con il suo team. “Presto saranno comunicati i dettagli precisi dell’accaduto e le relative modalità”, ha concluso.

La tragedia ha colpito profondamente la comunità internazionale, con numerosi messaggi di solidarietà rivolti alla famiglia Escobar e agli altri coinvolti. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, mentre le autorità lavorano per determinare le cause esatte del guasto. Questo evento sottolinea i rischi associati ai voli turistici e l’importanza di mantenere alti standard di sicurezza.