Chiara Ferragni rilancia gli infradito di lusso per il mare (il prezzo? Quasi 1800 euro)

Dopo un weekend trascorso a Napoli, dove ha partecipato a un matrimonio con un abito lime decorato da dettagli gioiello e assaggiato le specialità locali, Chiara Ferragni è volata a Marbella per motivi lavorativi. L’influencer ha annunciato sui social di essere impegnata in un progetto ancora non svelato, confermando il suo interesse per il mercato spagnolo, dove ha preso parte a vari eventi e collaborazioni con brand locali. Conclusi gli impegni professionali, ha deciso di dedicarsi al relax in spiaggia, sfoggiando un look estivo che ha attirato l’attenzione.





Il suo outfit da mare includeva un micro bikini celeste con top a triangolo, abbinato in modo insolito a un paio di jeans strappati a vita bassa e a un cappellino da baseball con visiera. Tra gli accessori scelti dall’influencer figuravano una borsa in paglia intrecciata, collanine con micro perline colorate e, soprattutto, un paio di infradito che hanno rubato la scena.

Le infradito indossate da Chiara Ferragni non sono le classiche flip flop in gomma comunemente utilizzate al mare. Si tratta di una versione di lusso firmata Chanel, realizzata in pelle scamosciata nera e arricchita da dettagli preziosi come cristalli Swarovski sulle fascette e un micro logo del brand applicato sulla punta. Questo modello esclusivo appartiene a una collezione passata della Maison francese e non è più disponibile sul sito ufficiale. Tuttavia, è possibile trovarlo su piattaforme di rivendita di articoli di lusso second hand, come Vestiaire Collective, dove il prezzo varia da 1080 a circa 1800 euro.

Negli ultimi anni, le infradito tradizionali erano state messe in ombra da altri modelli come ciabatte a doppia fascia, sandali stile Birkenstock o poolslide. Con questa scelta di stile, Chiara Ferragni sembra voler decretare il ritorno delle infradito raso terra come accessorio must-have per l’estate 2025.

L’influencer è nota per dettare tendenze e il suo recente look da spiaggia non fa eccezione. Il mix tra capi casual come i jeans strappati e accessori sofisticati come le infradito Chanel evidenzia il suo approccio unico alla moda. La scelta di puntare su un modello così esclusivo sottolinea la volontà di trasformare anche un elemento semplice come le flip flop in un simbolo di lusso e raffinatezza.

Oltre agli impegni lavorativi e alle collaborazioni con marchi spagnoli, Chiara Ferragni ha utilizzato il soggiorno a Marbella per condividere momenti di relax con i suoi follower. Le immagini pubblicate sui social mostrano scorci del suo tempo libero trascorso tra spiaggia e mare, consolidando ulteriormente il legame con i suoi milioni di fan.

Il ritorno delle infradito potrebbe rappresentare una nuova tendenza per la prossima stagione estiva, grazie all’influenza che Ferragni esercita nel mondo della moda. Con la sua capacità di trasformare ogni outfit in un argomento di discussione, l’influencer continua a essere una figura di riferimento nel settore, ispirando sia i suoi follower che i professionisti del fashion system.