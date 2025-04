Chiara Francini e il lutto per l’ex fidanzato scomparso: “Sono viva, ma senza scelta né motivo”

Nel primo anniversario della scomparsa di Alessio Rapezzi, l’attrice Chiara Francini ha condiviso su Instagram un commosso ricordo del suo ex fidanzato, deceduto nel febbraio 2024 all’età di 49 anni durante una vacanza in Egitto. Il post è accompagnato da una fotografia che li ritrae insieme da giovani e da alcuni versi della canzone Vivo di Andrea Laszlo De Simone: «Ale mio. Vivo ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione» .​





Alessio Rapezzi, originario di Campi Bisenzio, era un dirigente calcistico stimato nel settore. La sua morte improvvisa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale e tra coloro che lo conoscevano. In occasione dell’anniversario, Francini ha voluto rendere omaggio al loro legame condividendo un ulteriore estratto del brano: «Ti conviene cogliere il tempo che rimane, prima che smetta di bruciare dentro al tuo cuore anche il più piccolo ideale, che sta tremando di terrore» .​

Già nel 2024, pochi giorni dopo la scomparsa di Rapezzi, l’attrice aveva espresso il suo dolore attraverso un post su Facebook: «Alessio, mio primo grande amore. Per sempre. Grazie, per gli anni migliori della mia vita» . In un’intervista rilasciata a DiPiùTv, Francini aveva annunciato l’intenzione di ricordarlo anche nel suo programma televisivo Forte e Chiara, andato in onda nell’aprile dello stesso anno: «Parlerò dei miei amori a cominciare dal primo anche se è un argomento molto molto doloroso, il mio primo fidanzato, infatti, è morto a febbraio per un malore improvviso» .​

Attualmente, Chiara Francini è legata da 18 anni a Fredrik Lundqvist, ex calciatore svedese e imprenditore. In diverse interviste, l’attrice ha descritto il compagno come una persona riservata e ironica, sottolineando come la loro relazione le abbia dato sicurezza e libertà. Nonostante il lungo legame, Francini ha dichiarato di non avere intenzione di sposarsi, affermando con ironia: «Non voglio estranei in casa» .​

Il ricordo di Alessio Rapezzi rimane vivo nel cuore di Chiara Francini, che continua a onorare la memoria del suo primo grande amore attraverso parole e gesti carichi di affetto e nostalgia.