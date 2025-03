Chiara Francini e il lutto per l’ex fidanzato: “Vivo, ma senza scelta né un motivo”

Con un post condiviso su Instagram, l’attrice Chiara Francini ha voluto rendere omaggio alla memoria di Alessio Rapezzi, suo ex fidanzato, morto improvvisamente a febbraio 2024 all’età di 49 anni. La tragedia, avvenuta durante una vacanza in Egitto, ha lasciato un segno profondo nella vita della Francini, che ha scelto di ricordarlo pubblicamente attraverso una foto di loro due da giovani, accompagnata da parole tratte dal brano “Vivo” di Andrea Laszlo De Simone: “Ale mio. Vivo, ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione”.





Alessio Rapezzi, originario di Campi Bisenzio, era un dirigente calcistico e aveva condiviso con l’attrice una storia d’amore intensa e significativa. La sua morte improvvisa è avvenuta un anno fa, lasciando un vuoto che la Francini ha voluto esprimere attraverso il post, che ha raccolto il sostegno e l’affetto dei suoi follower. Oltre alla dedica iniziale, l’attrice ha aggiunto un’altra strofa della canzone: “Ti conviene cogliere il tempo che rimane, prima che smetta di bruciare dentro al tuo cuore anche il più piccolo ideale, che sta tremando di terrore”.

La scelta di utilizzare le parole di Andrea Laszlo De Simone per ricordare il suo ex fidanzato sottolinea il legame emotivo che ancora la unisce alla sua memoria. La foto pubblicata ritrae Chiara Francini e Alessio Rapezzi in un momento di felicità, un’immagine che l’attrice ha voluto condividere per celebrare il ricordo dell’uomo che ha fatto parte della sua vita.

La tragedia che ha colpito Rapezzi è avvenuta durante una vacanza in Egitto, dove un malore improvviso lo ha strappato alla vita. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto non solo nella vita della Francini, ma anche in quella di chi lo conosceva. Dirigente calcistico stimato, era una figura molto conosciuta nella sua città natale, Campi Bisenzio.

Nel post, Chiara Francini ha voluto esprimere il dolore che ancora prova per questa perdita, utilizzando parole che riflettono il senso di impotenza e irrazionalità di fronte a eventi tragici e inaspettati. La scelta di condividere il suo ricordo su Instagram ha permesso all’attrice di trovare conforto nel sostegno dei suoi fan e di mantenere vivo il ricordo di Alessio Rapezzi.

Oltre a questo momento di commemorazione, la vita privata di Chiara Francini continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. Attualmente, l’attrice è legata a Fredrik Lundqvist, con cui ha una relazione da 18 anni. Recentemente, la Francini ha smentito alcune voci che descrivevano la loro relazione come una coppia aperta: “Per carità, io sto da 18 anni con Fredrik e sono sempre stata monogama. Ma questo non mi impedisce di esplorare realtà diverse dalla mia. Il film è un viaggio all’interno della coppia senza ipocrisie né pregiudizi”.

Il post dedicato a Alessio Rapezzi rappresenta un momento di riflessione e ricordo per l’attrice, che ha scelto di condividere pubblicamente il dolore per questa perdita. La sua scelta di utilizzare una canzone per esprimere le proprie emozioni dimostra quanto sia ancora forte il legame con il passato.