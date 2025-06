Chiara Giallonardo riceve critiche per la gravidanza a 46 anni: “Alla mia età si è nonne”, ma risponde alle accuse con fermezza

CHIARA GIALLONARDO, volto noto della trasmissione Linea Verde, è finita al centro di una polemica social dopo aver annunciato in diretta televisiva di essere incinta al settimo mese all’età di 46 anni. L’annuncio, fatto nel corso del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, ha generato una pioggia di commenti, molti dei quali critici nei confronti della sua scelta di maternità.





La conduttrice, che si trova ora in una fase avanzata della gravidanza, ha deciso di rispondere pubblicamente agli attacchi ricevuti, affermando con determinazione la sua posizione. “Era un venerdì,” ha raccontato, “il resto del weekend l’ho passato a gestire il telefono. Amici e parenti che non sapevano ancora nulla mi hanno chiamato, stupiti che avessi tenuto segreta la notizia per così tanto tempo.” Ma oltre ai messaggi di sorpresa e auguri, Giallonardo ha ricevuto numerosi commenti da parte di sconosciuti, molti dei quali impregnati di pregiudizio.

Il video dell’annuncio è diventato virale, totalizzando oltre sei milioni di visualizzazioni. Tra i tanti commenti si leggono frasi come: “Un’altra egoista, nonna incinta a 46 anni”, “A 46 anni diventa mamma, che coraggio”, e ancora “A 46 anni io avevo tre nipoti, a quell’età si fa la nonna”. Frasi che, come lei stessa ha dichiarato, non l’hanno lasciata indifferente: “La verità è che ho letto con attenzione questi messaggi, ai quali ne sono corrisposti altri di donne che difendevano il mio e il loro caso, perché la vita le aveva portate ad avere figli più avanti con l’età”.

Nel suo intervento in studio, Chiara Giallonardo ha preso la parola per chiarire la sua posizione e per rispondere in modo diretto a coloro che l’hanno giudicata: “Fare figli da giovani è una bellissima cosa, faccio loro i migliori auguri, ma non è la mia storia. Non c’è una scelta giusta e una sbagliata, ognuno è libero di fare quello che preferisce. Con tutte le cose orribili che sentiamo accadere ai bambini, quando la vita arriva va solo accolta con gioia.”

La notizia della gravidanza era stata condivisa in anteprima dalla stessa conduttrice durante la puntata del 23 maggio di Linea Verde. In quell’occasione, con voce emozionata, aveva rivelato che la sua prima figlia, una bambina, nascerà nel mese di agosto. “Potrebbe nascere nel giorno del mio compleanno, cosa che spero. Ultimamente i miei momenti preferiti sono quelli di relax,” aveva detto. La gravidanza, ha spiegato, è per lei un miracolo tanto atteso, arrivato in un momento in cui la sua vita professionale e personale sembravano finalmente trovare un equilibrio.

Per anni, infatti, Chiara Giallonardo ha dedicato gran parte del suo tempo ai viaggi e al lavoro in televisione: “Per dieci anni sono stata in giro per il mondo per Linea Verde, non era il momento giusto per un figlio. Poi, bisogna anche trovare la persona giusta e ora l’ho trovata.” Una riflessione che mette in evidenza come, per molte donne, la maternità non segua percorsi prestabiliti e non possa essere giudicata secondo standard rigidi e uniformi.

Il compagno di Giallonardo, Carlo, di 53 anni, è una figura molto riservata. Della sua vita privata si conosce poco, se non che è completamente lontano dal mondo dei riflettori e persino dai social. “Non ha nemmeno la foto profilo su WhatsApp,” ha scherzato la conduttrice. Il nome della bambina non è stato ancora deciso, ma in caso fosse stato un maschio, la scelta sarebbe caduta su Romeo, in omaggio al padre di Chiara.

Nel corso dell’intervista, Giallonardo ha anche raccontato di come stia vivendo questi mesi con grande consapevolezza e serenità: “Mi tocco la pancia, sento la bimba muoversi, è un dono meraviglioso che ti fa la vita.” Una frase che descrive il profondo legame che sta nascendo tra madre e figlia, indipendentemente dall’età anagrafica.

Chiara Giallonardo non è nuova a impegni importanti nella comunicazione e nell’informazione ambientale. Dopo aver esordito giovanissima in televisione, ha condotto diverse edizioni di programmi come Miss Italia, Domenica Sportiva, fino a diventare uno dei volti simbolo di Linea Verde. Parallelamente, ha avviato progetti legati alla sostenibilità, come la conduzione radiofonica del programma Io, Chiara e il Green, per il quale ha ricevuto il Microfono d’Oro, e la realizzazione del podcast La Foresta che cresce. Per il suo impegno sul fronte ecologico e della divulgazione, nel 2022 le è stato conferito anche il Premio Pentapolis Giornalisti per la Sostenibilità.