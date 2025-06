Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, è stata dimessa dalla clinica psichiatrica dopo un tentativo di suicidio. Ora è seguita da specialisti per la sua ripresa

Chiara Pompei, ex protagonista del programma televisivo “Uomini e Donne”, ha annunciato di essere stata dimessa dalla clinica psichiatrica dove era ricoverata in seguito a un tentativo di suicidio. La giovane, appena 23enne, aveva compiuto un gesto estremo accoltellandosi all’addome dopo un litigio con il suo compagno, Riccardo Sparacciari. La vicenda, che ha scosso i fan del noto dating show condotto da Maria De Filippi, ha messo in luce un momento di grande fragilità per la ragazza.





Il conflitto tra Chiara e Riccardo sarebbe nato da una serie di voci che lei temeva potessero compromettere la loro relazione. In particolare, la giovane aveva dichiarato: “Gli hanno riferito che mi prostituisco nei locali”. La pressione derivante da questi pettegolezzi e il timore di perdere il rapporto con il ragazzo l’avevano portata a un punto di rottura.

Dopo il ricovero in clinica, Chiara ha scelto di prendersi una pausa dai social per concentrarsi su se stessa e affrontare le sue difficoltà. Ora, tornata a casa, ha deciso di condividere con i suoi follower i progressi fatti e il percorso che sta seguendo per migliorare la propria salute mentale.

In un messaggio pubblicato sui social, Chiara ha dichiarato: “Sto bene, la ferita piano piano si recupera, ma mi sento delusa dalla vita”. Ha poi aggiunto: “Mi sto curando, psicologi e psichiatri mi danno delle medicine che mi fanno sembrare uno zombie, fatico a parlare, però sto qua”. Queste parole riflettono il difficile cammino che sta intraprendendo per superare il trauma e ritrovare un equilibrio emotivo.

La giovane ha anche spiegato le ragioni che l’hanno portata a compiere quel gesto disperato. Sempre sui social, ha scritto: “Sono sicura che ne uscirò più forte di prima. Non accettavo il fallimento e ho fatto questo gesto estremo. Perché ero sola, incompresa e offesa. In cuor mio so che adoro ogni mia sfaccettatura e chi non l’accetta se ne può andare anche a f, io non mi rovinerò mai più per nessuno”*. Ha concluso ringraziando chi le ha mostrato sostegno: “Grazie per i messaggi di conforto, tornerò a brillare più di prima ma soprattutto tornerò a pensare solo a me e a ciò che mi migliorerà”.

Il percorso di recupero di Chiara Pompei è ora seguito da un team di professionisti nel campo della salute mentale. Nonostante gli effetti collaterali dei farmaci che le sono stati prescritti, la giovane sembra determinata a riprendere in mano la propria vita e a superare questa difficile fase.

La vicenda ha acceso i riflettori sul tema della salute mentale e sull’importanza del supporto psicologico per affrontare momenti di crisi. Il coraggio di Chiara nel condividere pubblicamente la sua esperienza potrebbe contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi e a incoraggiare altre persone in difficoltà a chiedere aiuto.

Per ora, Chiara si concentra su se stessa e sul suo benessere, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle questo capitolo doloroso della sua vita. Rimane l’augurio che possa presto ritrovare serenità e forza per affrontare il futuro con maggiore fiducia.