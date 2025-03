Chiara racconta un episodio spiacevole con Javier al Grande Fratello, rivelando tensioni e provocazioni avvenute durante una gita senza telecamere

Recentemente, gli inquilini del Grande Fratello hanno avuto l’opportunità di trascorrere una gita fuori porta, un momento di svago che ha incluso attività come partite a golf e un pranzo al ristorante. Tuttavia, al loro ritorno, le tensioni tra i concorrenti sono riemerse, portando a discussioni accese e dissapori. Tra i vari scontri, spiccano quelli tra Shaila e Helena, che hanno avuto una lite animata caratterizzata da insulti pesanti. Anche Helena ha successivamente espresso il suo malessere in una conversazione con Stefania Orlando.





In questo contesto di conflitti, Chiara ha condiviso un episodio sgradevole che ha vissuto durante la gita, un momento in cui le telecamere non erano presenti. Al centro della sua storia c’è Javier, fidanzato di Helena Prestes. Dopo il rientro dalla gita, gli inquilini hanno avuto modo di discutere gli eventi accaduti e, durante una conversazione in piscina con Lorenzo Spolverato, Chiara ha rivelato di essere stata provocata ripetutamente da Javier.

Chiara ha spiegato di aver cercato di ricostruire un rapporto di amicizia con Javier, nonostante il passato difficile tra di loro. “Con Javier credevo stessimo recuperando un rapporto di amicizia. Dopo tutto quello che ci siamo fatti, chi me lo fa fare di fargli gli auguri ai 30 anni?” ha dichiarato Chiara, sottolineando che il gesto era motivato dal desiderio di mantenere un buon rapporto per il bene di Alfonso.

Tuttavia, la situazione si è rapidamente deteriorata. Chiara ha raccontato a Lorenzo i dettagli di una discussione avuta con Javier: “Arriva là (Javier, ndr) e mi dice ‘Non vedo l’ora che questa si lasci con Alfonso’. E io: ‘Ma che battute fai?’” ha riferito Chiara, evidenziando come il commento di Javier fosse inopportuno. La risposta di Javier, “Faccio battute un po’ cattive,” ha ulteriormente infastidito Chiara, che ha replicato: “Eh no, fai battute proprio di mer… Non c’era la telecamera, eravamo lì da soli.”

Lorenzo ha commentato la situazione, facendo notare che l’assenza delle telecamere durante la gita ha permesso a Javier di comportarsi in modo poco rispettoso. “Questo è il contro di quando si va fuori dalla Casa, non ci sono sempre le telecamere e la gente se ne approfitta,” ha affermato Lorenzo, esprimendo preoccupazione per il fatto che il Grande Fratello potrebbe non mostrare queste immagini nel programma.

La vicenda ha suscitato l’interesse del pubblico, che segue con attenzione le dinamiche all’interno della casa. Le interazioni tra i concorrenti, specialmente quelle cariche di tensione come quella tra Chiara e Javier, offrono uno spaccato delle relazioni che si sviluppano in un contesto così particolare. La mancanza di telecamere in alcune situazioni ha sollevato interrogativi su come le persone si comportino quando credono di non essere osservate.