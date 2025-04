Chicca trovata morta a 62 anni ad Alassio: il marito l’ha scoperta sotto il letto contenitore

La comunità di Alassio è in lutto per la prematura e tragica scomparsa di Maria Vittoria “Chicca” Ienca, una figura ben nota e amata da tutti. La notizia della sua morte ha colpito profondamente i residenti, lasciando un vuoto incolmabile, soprattutto a causa delle circostanze drammatiche che hanno portato al suo decesso.





Chicca, 62 anni, era una commerciante di terza generazione e titolare del noto negozio ‘Pietro Briozzo Arredamenti’. La sua carriera non si limitava al commercio; in passato, aveva anche ricoperto il ruolo di consigliere comunale con delega alla Cultura durante la giunta di Avogadro, eletta nel 2011. Durante il suo mandato, si era distinta per il suo impegno civico e la passione per la cultura, contribuendo significativamente alla vita sociale della città.

La tragedia è avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 aprile, intorno alle 4:20, quando il marito di Chicca ha lanciato l’allerta dopo averla trovata in una situazione drammatica. Secondo le prime indagini, il decesso sarebbe stato causato da un incidente domestico. Chicca sarebbe rimasta incastrata sotto la parte mobile di un letto contenitore, il cui meccanismo di sostegno si sarebbe rotto, portando a una situazione fatale.

Immediatamente dopo la scoperta, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga, il personale sanitario del 118 e i carabinieri, che hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze esatte del decesso. Nonostante i tentativi disperati dei soccorritori di rianimarla, ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano, lasciando un profondo dolore nel cuore dei suoi cari e dell’intera comunità.

Maria Vittoria “Chicca” Ienca era una persona estremamente conosciuta e benvoluta a Alassio. La sua scomparsa non lascia solo un enorme vuoto nella sua famiglia, composta dal marito Sandro, dalle figlie Camilla e Carolina, dal fratello Massimo (segretario generale della Sampdoria) e dai nipoti Pietro e Carlo, ma anche tra le molte persone che l’hanno incontrata nel corso degli anni. La sua presenza era un elemento costante nella vita sociale della città, e molti la ricordano per la sua gentilezza e disponibilità.

Il funerale di Chicca si terrà giovedì 24 aprile alle ore 15, presso la chiesa di Alassio. Dopo il rito funebre, il corpo di Maria Vittoria sarà trasferito al Tempio Crematorio di Bra, dove si concluderà il suo cammino terreno.

Alla notizia della sua morte, il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, e l’assessore al Commercio, Franca Giannotta, hanno espresso il loro profondo cordoglio. In una dichiarazione, hanno affermato: “A nome nostro e di tutta l’Amministrazione Comunale, esprimiamo il nostro più sentito dolore per la tragica e improvvisa scomparsa di Maria Vittoria ‘Chicca’ Ienca, titolare di una delle attività storiche di Alassio. Figura stimata e benvoluta, il suo ricordo rimarrà per sempre vivo in tutti noi. Le nostre più sentite condoglianze vanno ai suoi familiari e alle persone a lei care.”

La comunità di Alassio si unisce nel dolore per la scomparsa di Chicca, e molti residenti si stanno organizzando per partecipare al funerale, rendendo omaggio a una donna che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. La sua eredità vivrà attraverso le persone che ha toccato con la sua gentilezza e il suo impegno.