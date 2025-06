“Chiude in anticipo Pomeriggio Cinque News”: i motivi e cosa andrà in onda dopo

La trasmissione estiva “Pomeriggio Cinque News”, condotta da Alessandra Viero, sembra destinata a terminare prima del previsto. Il programma, che ha debuttato il 9 giugno su Canale 5, era stato pensato come versione estiva del format invernale precedentemente guidato da Myrta Merlino. Tuttavia, i risultati auditel non hanno soddisfatto le aspettative dei vertici di Mediaset, portando l’emittente a considerare una chiusura anticipata.





Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la decisione sarebbe stata presa per contrastare il calo di ascolti che ha caratterizzato le prime settimane di messa in onda. Con una media di share che ha toccato punte del 10%, il programma non è riuscito a competere con il diretto concorrente “La Vita in Diretta”, condotto da Alberto Matano su Rai 1. Quest’ultimo, infatti, continua a ottenere buoni risultati, mantenendosi stabile nelle preferenze del pubblico pomeridiano.

La scelta di affidare la conduzione estiva ad Alessandra Viero sembrava inizialmente promettente, ma i numeri non hanno premiato l’esperimento. Dopo appena tre settimane, l’ipotesi di proseguire fino alla fine dell’estate è stata accantonata. Si parla ora di un possibile ritorno del programma in autunno, con il nome di Gianluigi Nuzzi tra i papabili per guidare la trasmissione nella prossima stagione.

Nel frattempo, Mediaset sta studiando soluzioni per riempire lo spazio lasciato libero nella programmazione pomeridiana. Tra le opzioni al vaglio ci sarebbe il ritorno di soap opera come “Beautiful” e film romantici, inclusi alcuni titoli tratti dalle opere di Rosamunde Pilcher, molto apprezzati dal pubblico televisivo. Non si esclude, inoltre, l’idea di proporre una versione ridotta di “Pomeriggio Cinque News”, così da non eliminare completamente il format dalla programmazione estiva.

Al momento, l’emittente non ha rilasciato comunicati ufficiali per spiegare le motivazioni dietro questa decisione. Tuttavia, la scelta sembra essere dettata dalla necessità di ottimizzare gli ascolti e garantire una programmazione più competitiva durante i mesi estivi.

La chiusura anticipata rappresenta un segnale del difficile equilibrio che i programmi televisivi devono mantenere per rispondere alle aspettative del pubblico e alle esigenze del mercato pubblicitario. Con il ritorno previsto per l’autunno, “Pomeriggio Cinque” potrebbe subire ulteriori cambiamenti nella sua struttura e conduzione, in un tentativo di rilancio che tenga conto delle criticità emerse durante questa stagione estiva.