Chiudono i sei figli piccoli in un box tra la sporcizia, loro dormono in auto: “Il cane sì, noi no”





Una grave vicenda di abbandono di minori ha avuto luogo a Milwaukee, dove una coppia di genitori è stata arrestata per negligenza dopo che i loro sei figli sono stati trovati rinchiusi in un garage. I bambini, di età compresa tra due mesi e nove anni, erano stati costretti a vivere in condizioni deplorevoli, tra sporcizia e odori nauseabondi, mentre i genitori dormivano in un SUV con il cane.





La polizia è intervenuta martedì scorso dopo aver ricevuto segnalazioni di bambini in lacrime intrappolati all’interno di un garage privo di finestre. Gli agenti, allertati dalla situazione, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per forzare la porta bloccata dall’esterno. Una volta entrati, si sono trovati di fronte a una scena agghiacciante: sei bambini, tra cui un neonato di soli due mesi, vivevano in un ambiente sporco e malsano, con un secchio per i bisogni e senza accesso a corrente elettrica o acqua.

All’interno del box, gli agenti hanno trovato solo un divano letto e un materasso singolo privo di lenzuola, dove i piccoli erano costretti a dormire. La situazione era tanto critica che il bambino più grande, di nove anni, ha raccontato agli agenti che i suoi genitori dormivano nel SUV mentre lui e i suoi fratelli erano rinchiusi nel garage per gran parte della giornata. Il piccolo ha rivelato di prendersi cura degli altri bambini, incluso il neonato, senza avere accesso a cibo o a un telefono per contattare i genitori.

Dopo circa un’ora dall’intervento, la coppia è stata trovata nel loro SUV Ford Expedition parcheggiato nelle vicinanze. Gli adulti hanno spiegato agli agenti di aver dormito nel veicolo con il cane, affermando di essere stati sfrattati e di non avere un’abitazione. Tuttavia, le autorità hanno notato che il SUV disponeva di tre file di sedili e che non c’era alcuna necessità reale di tenere i bambini nel box, considerando che avrebbero potuto affidarli a parenti.

Le testimonianze raccolte dai bambini, in particolare quella di una bambina di cinque anni, hanno messo in luce il trauma vissuto. La piccola ha dichiarato di sentirsi “triste” e “arrabbiata” per essere stata chiusa nel box dai genitori, mentre il cane era stato portato a dormire nel SUV. “Era sconvolta perché il cane poteva dormire in macchina mentre lei e i suoi fratelli dormivano nell’unità”, ha spiegato la polizia.

Di fronte alla gravità della situazione, i due genitori sono stati arrestati e portati in custodia. Le autorità di Milwaukee hanno avviato un’indagine per valutare le condizioni di vita dei bambini e il loro benessere. La comunità locale ha espresso indignazione per quanto accaduto, sottolineando l’importanza di proteggere i minori da situazioni di abuso e negligenza.

Le autorità hanno ribadito che situazioni come queste non possono essere tollerate e che è fondamentale garantire la sicurezza e il benessere dei bambini. La scoperta dei piccoli in tali condizioni ha sollevato interrogativi su come sia possibile che una famiglia possa arrivare a una situazione così estrema, evidenziando la necessità di interventi più incisivi per prevenire simili episodi di abbandono e negligenza.

I servizi sociali sono stati coinvolti per fornire supporto ai bambini e valutare le misure da adottare per la loro protezione. Le autorità stanno esaminando la situazione familiare per determinare se ci siano stati precedenti segnali di allerta e se siano necessarie ulteriori azioni legali nei confronti dei genitori.

Questo episodio mette in luce una problematica più ampia riguardante la sicurezza dei minori e la responsabilità genitoriale. È fondamentale che le comunità rimangano vigili e pronte a segnalare situazioni sospette, affinché i bambini possano crescere in ambienti sicuri e protetti. La polizia di Milwaukee ha esortato i cittadini a non esitare a contattare le autorità se notano comportamenti che possono mettere a rischio la sicurezza dei minori.



