Choc al Pronto Soccorso di Vigevano: un paziente devasta la sala perché pretende di essere curato subito

Un episodio di violenza si è verificato presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Vigevano, in provincia di Pavia, coinvolgendo un cittadino tunisino di 30 anni. Il paziente, giunto in struttura a bordo di un’ambulanza, ha manifestato reazioni aggressive a seguito della richiesta del personale sanitario di attendere il proprio turno per la visita medica.

Come da protocollo operativo in tutti i reparti di emergenza, le visite vengono assegnate in base a codici di priorità, determinati dalla gravità dei sintomi presentati. I pazienti con condizioni cliniche più critiche vengono presi in carico con urgenza, mentre gli altri devono attendere il proprio turno. Tuttavia, il paziente tunisino ha rifiutato di accettare tale procedura, reagendo con irritazione all’attesa. In preda all’agitazione, ha iniziato a colpire le vetrate del pronto soccorso con un gesso, provocando la rottura di alcune di esse e generando un clima di apprensione tra i presenti.

Il personale sanitario, oltre a dover gestire le emergenze cliniche, si è trovato ad affrontare una situazione di violenza improvvisa. Considerata la gravità dell’accaduto, il personale dell’ospedale ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale, che hanno provveduto a bloccare l’uomo e a ristabilire l’ordine all’interno del reparto.

Le conseguenze della violenza perpetrata dal paziente sono state rilevanti anche per la struttura ospedaliera. Il pronto soccorso è stato temporaneamente chiuso per alcune ore, al fine di consentire le riparazioni delle vetrate danneggiate e garantire la sicurezza di pazienti e personale. Il cittadino tunisino rischia ora una denuncia per danneggiamento.



