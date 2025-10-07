Choc nella politica, sindaca appena eletta accoltellata davanti a casa: è in fin di vita insieme al figlio





La sindaca neoeletta di Herdecke, Iris Stalzer, 57 anni, è stata vittima di un’aggressione con 13 coltellate al petto e all’addome ed è stata ricoverata in condizioni gravissime presso l’ospedale di Bochum. L’attacco è avvenuto intorno alle 12:40 di martedì 7 ottobre, nei pressi della sua abitazione. La donna, che era riuscita a trascinarsi fino dentro casa, è stata trovata sanguinante dai suoi due figli, un ragazzo di 15 anni e una ragazza di 17, presenti al momento dell’aggressione.





Secondo quanto riferito dalle autorità, il figlio 15enne è stato portato via dalla polizia per evitare contaminazioni delle prove, dopo aver dichiarato inizialmente che la madre era stata accoltellata da più uomini per strada. Sono state avviate le indagini con un’operazione di polizia su larga scala nella città e nel distretto di Ennepe-Ruhr, mentre i medici del pronto soccorso stanno lottando per salvare la vita della sindaca.

Un portavoce della polizia ha confermato che non sono ancora noti il movente né i dettagli esatti della dinamica, tuttavia non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile movente personale o politico. La polizia ha attivato ricerche per rintracciare eventuali responsabili.

Friedrich Merz, cancelliere tedesco, ha commentato la vicenda su X definendo l’aggressione «un atto efferato» e chiedendo che si faccia «rapidamente chiarezza su quanto accaduto». Ha inoltre espresso vicinanza alla famiglia di Iris Stalzer auspicandone la completa guarigione.

La sindaca Stalzer, esponente del Partito Socialdemocratico (SPD), era stata eletta circa dieci giorni fa con oltre il 52% dei voti e avrebbe dovuto prendere ufficialmente possesso della carica nel mese di novembre. Avvocata specializzata in diritto del lavoro, è madre di due figli adolescenti.

Secondo il settimanale Spiegel, in estate la polizia era già intervenuta nella sua abitazione in seguito a un episodio di violenza, quando la figlia diciassettenne la minacciò con un coltello. Le autorità quindi non escludono che l’aggressione possa avere origine da motivi familiari, anche se l’indagine rimane aperta a tutte le piste.

La città di Herdecke, situata nel Land del Nordreno-Vestfalia con circa 22mila abitanti, è attualmente sotto stretto monitoraggio da parte della polizia che continua a raccogliere testimonianze e a presidiare la zona. L’episodio ha scosso l’opinione pubblica locale e nazionale.

L’indagine continua senza esclusioni e le priorità rimangono la sicurezza della sindaca e l’identificazione dei responsabili.

Il caso ha riportato l’attenzione sulle crescenti tensioni e minacce verso amministratori locali in Germania, situazione che ha suscitato forte preoccupazione anche negli ambienti politici e istituzionali.



