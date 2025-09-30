Chris Kebbon, 22 anni, fotoreporter e presunto fidanzato di Greta Thunberg: documenta la guerra a Gaza





Chris Kebbon, un giovane fotoreporter di 22 anni con un passato da surfista, sta guadagnando attenzione per il suo coinvolgimento nelle battaglie ambientali e sociali al fianco dell’attivista svedese Greta Thunberg. Ultimamente, Kebbon è stato visto frequentemente insieme a Thunberg, la quale è partita per Gaza a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, con l’intento di portare aiuti umanitari a una popolazione martoriata dai conflitti.





Kebbon è uno dei documentaristi del viaggio della Global Sumud Flotilla, un’iniziativa composta da diverse imbarcazioni dirette verso Gaza, il cui obiettivo è fornire supporto umanitario ai residenti della Striscia. Le sue fotografie hanno catturato momenti significativi della partenza della flottiglia, che ha salpato da Barcellona. Attraverso il suo profilo Instagram, Kebbon condivide immagini e video crudi che mettono in evidenza le atrocità perpetrate dall’esercito israeliano, denunciando il silenzio della comunità internazionale riguardo alla situazione dei palestinesi.

Kebbon e Thunberg condividono non solo una connessione personale, ma anche un impegno per la giustizia climatica. Entrambi vivono in Svezia, e Kebbon ha raccontato di aver trascorso parte della sua vita in paesi come Siria, Libano e Marocco. La sua visibilità pubblica è aumentata notevolmente dopo un abbraccio prolungato con Thunberg all’aeroporto di Arlanda, a Stoccolma, avvenuto nel giugno scorso. Questo incontro è avvenuto dopo che Thunberg era stata fermata dalle autorità israeliane mentre tentava di raggiungere Gaza a bordo della nave Medleen, insieme ad altri attivisti.

Inoltre, Kebbon ha partecipato attivamente a manifestazioni contro le politiche energetiche inadeguate. Nel febbraio 2024, insieme a Thunberg, ha preso parte a una protesta contro l’Energy Intelligence Forum, un evento che riuniva i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere. Durante questa manifestazione, entrambi sono stati arrestati e successivamente si sono presentati davanti alla Westminster Magistrates’ Court, dove sono stati assolti dalle accuse di disordine pubblico.

La presenza di Chris Kebbon al fianco di Thunberg ha suscitato speculazioni riguardo a una possibile relazione tra i due. Diverse fonti indicano che Kebbon potrebbe essere il fidanzato dell’attivista, un legame che ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico. La coppia si è unita non solo per le loro battaglie personali, ma anche per la loro dedizione a cause più ampie, come la lotta contro il cambiamento climatico e il sostegno ai diritti umani.

Il viaggio della Global Sumud Flotilla rappresenta un tentativo significativo di portare attenzione sulla crisi umanitaria a Gaza. Kebbon, attraverso il suo lavoro fotografico e il suo attivismo, si sta affermando come una voce importante in questo contesto. Le sue immagini non solo documentano le condizioni della popolazione palestinese, ma cercano anche di sensibilizzare il mondo sulle ingiustizie che continuano a verificarsi nella regione.



