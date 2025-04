Cillessen, l’infortunio choc: perforazione dell’intestino dopo una ginocchiata, operato d’urgenza

Un episodio drammatico ha segnato la partita tra Celta Vigo e Las Palmas, quando al 24° minuto il portiere olandese Jasper Cillessen è stato costretto ad abbandonare il campo in barella dopo un duro scontro con Borja Iglesias. L’azione, apparentemente normale, si è rivelata invece molto più seria: il colpo subito ha provocato una perforazione intestinale, rendendo necessario un intervento chirurgico d’urgenza per salvare il giocatore.





Secondo quanto riportato dalla radio spagnola ‘Ser’, l’incidente si è verificato quando Cillessen, nel tentativo di fermare l’attaccante avversario lanciato verso la porta, è stato colpito con una violenta ginocchiata all’addome. La dinamica sembrava quella di un normale scontro di gioco, ma il portiere ha subito manifestato un forte dolore, segnalando alla panchina la gravità della situazione. Subito sostituito da Horkas, Cillessen è stato trasportato in ospedale per accertamenti dopo aver accusato sintomi preoccupanti, tra cui vomito e dolori addominali persistenti.

Gli esami medici effettuati in ospedale hanno evidenziato un grave trauma addominale, con una perforazione dell’intestino causata dal colpo ricevuto. La situazione, giudicata critica, ha richiesto un intervento chirurgico immediato per evitare complicazioni potenzialmente letali. L’operazione, eseguita nella notte, è stata fondamentale per stabilizzare le condizioni del portiere, che ora dovrà affrontare un lungo periodo di recupero.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i compagni di squadra e il pubblico presente allo stadio, che inizialmente non aveva compreso la gravità dell’infortunio. Dopo lo scontro, Cillessen è rimasto a terra per diversi minuti, visibilmente sofferente, prima di essere portato via in barella. Il suo avversario, Borja Iglesias, che involontariamente ha provocato l’incidente, si è subito avvicinato per sincerarsi delle sue condizioni.

L’ex portiere del Barcellona, che attualmente milita nel Las Palmas, è noto per la sua esperienza e professionalità, ma dovrà ora affrontare una fase delicata per il recupero completo. La perforazione intestinale è una lesione rara e particolarmente seria in ambito sportivo, che richiede tempi di guarigione lunghi e una gestione attenta per evitare complicazioni.

L’incidente di Cillessen riporta l’attenzione sull’importanza della sicurezza in campo e sulle dinamiche che, anche in situazioni apparentemente normali, possono portare a conseguenze imprevedibili. Il portiere olandese, dopo l’intervento, è stato dichiarato fuori pericolo, ma resterà sotto osservazione nei prossimi giorni per monitorare l’evoluzione delle sue condizioni.

L’intera squadra del Las Palmas ha espresso vicinanza al giocatore, augurandogli una pronta ripresa. Anche i tifosi, attraverso i social, hanno inviato messaggi di sostegno a Cillessen, sottolineando l’impatto emotivo che l’episodio ha avuto su tutti coloro che hanno assistito alla scena.