Cina, crolla ponte sospeso: 5 morti e più di 20 feriti, turisti aggrappati per salvarsi





Un tragico incidente si è verificato ieri, mercoledì 6 agosto, nell’area panoramica di Xiata, situata nella remota regione dello Xinjiang, in Cina. Un ponte sospeso, meta molto frequentata dai turisti, ha subito un cedimento parziale che ha portato alla morte di cinque persone e al ferimento di altre ventiquattro, di cui due in modo grave. L’incidente ha avuto luogo intorno alle ore 18:00. Secondo quanto riportato dall’emittente statale “CCTV”, uno dei cavi del ponte avrebbe ceduto improvvisamente, causando l’inclinazione della struttura e la caduta nel fiume sottostante di ben 29 persone.





Immagini e video condivisi sulla piattaforma Douyin e su altri social media cinesi mostrano momenti drammatici: il ponte appare inclinato su un lato, con diversi turisti aggrappati alla parte ancora sospesa nel disperato tentativo di mettersi in salvo. Alcuni frame dei filmati mostrano scene strazianti, tra cui due persone sdraiate sotto la struttura danneggiata e altre che trasportano feriti su barelle improvvisate, lontano dal luogo dell’incidente.

Le autorità locali hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso. I feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure mediche tempestive. Il governo centrale ha inviato una task force nella zona per coordinare le indagini e monitorare il trattamento delle persone coinvolte. Nel frattempo, l’ufficio turistico della contea di Zhaosu ha disposto la chiusura temporanea dell’area panoramica per consentire un’ispezione approfondita delle strutture e garantire la sicurezza dei visitatori.

Una guida turistica presente sul posto al momento del cedimento ha raccontato ai media locali quanto accaduto: “Ero con un gruppo di turisti nella zona quando il ponte ha ceduto. Tra noi c’era anche un soldato della marina che si è precipitato a soccorrere i feriti. Anche il mio gruppo ha dato il proprio contributo nelle operazioni di salvataggio. Spero davvero che tutti i feriti possano riprendersi al più presto.”

Le cause dell’incidente rimangono ancora da chiarire. Tuttavia, alcuni esperti stanno già avanzando ipotesi legate a possibili difetti di progettazione o carenze nella manutenzione della struttura. L’evento ha sollevato un acceso dibattito sui social media cinesi, dove numerosi utenti stanno chiedendo controlli più rigorosi sulla sicurezza delle infrastrutture turistiche della regione. “La sicurezza deve essere una priorità assoluta”, si legge in molti commenti online.

L’area panoramica di Xiata, che si estende per circa 65 chilometri quadrati, è famosa per i suoi paesaggi naturali mozzafiato. Comprende una valle, un fiume, un passo montano e le rovine di un’antica città. Questi elementi la rendono una delle destinazioni più popolari per gli amanti della natura e dell’escursionismo. Tuttavia, il tragico incidente ha messo in discussione la gestione e la manutenzione delle infrastrutture che attraggono migliaia di visitatori ogni anno.

Il ponte sospeso rappresentava una delle principali attrazioni della zona, offrendo una vista panoramica unica sul paesaggio circostante. Ora, però, la sua sicurezza è al centro delle indagini condotte dalle autorità competenti. La task force inviata dal governo centrale avrà il compito di determinare le cause esatte del cedimento e valutare eventuali responsabilità.

Questo incidente non è il primo a sollevare preoccupazioni sulla sicurezza delle strutture turistiche in Cina, soprattutto nelle aree remote come lo Xinjiang, dove le condizioni climatiche e ambientali possono influire negativamente sulla durata e sulla stabilità delle infrastrutture. Gli esperti sottolineano la necessità di investimenti più consistenti nella manutenzione preventiva e nei controlli periodici.



