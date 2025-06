Cinque anni di amore e sofferenza, Romina Pierdomenico rompe il silenzio su Ezio Greggio e rivela cosa è successo

Romina Pierdomenico, l’ex di Ezio Greggio, si è raccontata a cuore aperto a “La Volta Buona”! Ha parlato della sua relazione con il famoso conduttore, durata quasi cinque anni, e ha svelato i motivi della loro separazione. Romina ha confessato di aver sofferto molto durante la loro storia, ma oggi è felice per la serenità ritrovata da Ezio, che ora sta con Nataly Ospina.





“È stato come superare un lutto”

Romina ha raccontato che la fine della relazione con Ezio non è stata per niente facile. “Per me è stato come perdere una parte della mia famiglia. La nostra storia è durata quasi cinque anni, è stato come elaborare un lutto. Io, essendo più giovane, ho dovuto ricostruire tutto perché passavo quasi tutto il tempo con lui”. I due si erano conosciuti nel 2015 a un Festival a Montecarlo, dove Romina era madrina, ma la loro storia è iniziata solo tre anni dopo.

Sai, mi piaceva come personaggio, ma ero ancora una ragazzina, alle prime armi. Lavoravo da poco a Milano, è capitata l’occasione di fare questa serata ma è finita lì. Poi tre anni dopo lui ha iniziato a scrivermi su Instagram con un corteggiamento un po’ velato e io, vedendo davanti a me una persona così più grande, ero un po’ restia.

Per tre settimane il volto di Striscia la Notizia le chiese di uscire e alla fine decise di accettare l’invito, ma “in amicizia”. “Il destino ha voluto che noi ci incontrassimo ventiquattro ore prima in mezzo alla strada – rivela – Gli dissi ‘Ma non era domani l’appuntamento?’ Abbiamo capito che c’era una connessione particolare e non ci siamo più mollati”.

Descrive i cinque anni con lui come intensi: “L’ho scelto perché è una persona molto simpatica e divertente, ma anche perché è un uomo che ha una visione della vita molto ampia”.

Romina Pierdomenico: “A casa piangevo, su di me troppi pregiudizi”

Nei cinque anni insieme a Ezio Greggio, Romina Pierdomenico ha sempre dovuto fare i conti con i pregiudizi: “Non mi hanno risparmiato un giorno. Ho sofferto per cinque anni, questa è la prima volta che ne parlo”. A Caterina Balivo spiega che, stando al fianco di un personaggio così esposto dal punto di vista mediatico, non poteva esimersi dal contatto con il pubblico:

Questo è stato moto complicato. Al di fuori apparivo con un faccia solare, ma quando andavo a casa piangevo perché passare per una persona che tu non sei fa agli occhi degli altri fa male. È facile vedere una bella ragazza e dire ok lei si è fidanzata con un uomo così più grande per raggiungere il successo, per abbattere le tappe e arrivare ai soldi. Questo mi ha accompagnato per tutto questo viaggio. Penso di essere stata molto forte, ma non cosi tanto perché ho sofferto veramente tanto.

Ora è felice che il suo ex si sia rifatto una vita e non ci pensa più. “Pago lo scotto di essere stata con una persona veramente tanto più grande di me” ammette. Alla domanda sul perché si siano detti addio, confessa: “Ci siamo lasciati perché compiuti 30 anni due anni fa e venivano fuori le esigenze. Volevo coronare un sogno di famiglia, con lui avrei voluto fare un figlio”.