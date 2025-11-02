​​


Clamorosa figuraccia di Fico: dopo anni di offese a De Luca, il video lo mostra mentre lo ringrazia

Emanuela B.
02/11/2025
Roberto Fico, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Campania, ha espresso gratitudine per la presenza del Presidente Vincenzo De Luca all’evento di apertura della sua campagna elettorale.  Questo gesto è significativo, considerando le precedenti posizioni critiche di Fico nei confronti del governatore campano.



Fratelli d’Italia ha evidenziato sui social media le presunte contraddizioni nelle dichiarazioni di Fico riguardo a De Luca, presentando un video che illustra le sue posizioni passate.  In particolare, il 13 novembre 2015, Fico aveva dichiarato: “Noi chiediamo ai partiti di apporre la firma sulla mozione di sfiducia in modo da mandare Vincenzo De Luca definitivamente a casa”.

Inoltre, il 19 febbraio 2018, Fico aveva affermato: “La famiglia De Luca è una famiglia patriarcale, se il figlio è coinvolto in un sistema corruttivo che sembrava così ben organizzato con le tangenti al 15% per smaltire le ecoballe che poi sono il grande cavallo di battaglia di De Luca, è chiaro che non si possa muovere una foglia che De Luca non sappia e quindi va rivisto tutto il sistema. Chi è corrotto deve andarsene via dalla regione Campania e questo sistema De Luca spero che finisca il prima possibile”.  A quanto pare, la posizione di Fico nei confronti di De Luca si è evoluta nel tempo.



