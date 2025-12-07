Clamoroso, Elodie prende le distanze da Elly Schlein: “Non l’ho mai votata”





Durante la sua partecipazione al programma televisivo “Propaganda Live”, condotto da Zoro su La7, la cantante Elodie ha espresso critiche nei confronti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del suo governo.





Il conduttore ha provocato Elodie richiamando alla sua mente una dichiarazione controversa pronunciata durante il Festival di Sanremo 2024: “Non voterei la Meloni neanche se mi tagliassero un braccio”. Elodie ha precisato che la sua affermazione intendeva rappresentare una situazione ipotetica e estrema. Ha inoltre ribadito che la sua opinione non è mutata nell’arco di un anno, sottolineando l’importanza di una coerenza di pensiero nel tempo.

Zoro ha tentato di alleggerire la discussione con un’osservazione ironica, suggerendo che l’esperienza di un anno di governo potrebbe portare a una diversa valutazione dei singoli ministri, citando l’esempio di Nordio e Roccella. Tale affermazione ha suscitato una reazione inaspettatamente forte da parte di Elodie, paragonabile a quella di Linda Blair nel film “L’Esorcista”.

elodie che impazzisce quando le chiedono se si sente rappresentata dalla mel0ni e da r0cella 😭 pic.twitter.com/QzXXtTK2Ao — Elodie Supporter (@elodiesupporter) December 5, 2025

Durante la sua partecipazione al programma “Propaganda Live”, seguito da 800.000 spettatori (5,9% di share), Elodie ha suscitato un’improvvisa reazione di sorpresa e sgomento tra il pubblico, accompagnata da un grido strozzato in Si bemolle. Tale episodio non deve essere confuso con una delle sue esibizioni canore in cui si verificano malfunzionamenti tecnici.

Elodie ha recentemente dichiarato di non ricordare la compagna di carro del Gay Pride, affermando di non aver mai votato per il Partito Democratico. Il conduttore del programma ha inoltre richiesto alla cantante romana un parere sulla sinistra e sulla segretaria del PD, Elly Schlein, che ha partecipato a eventi del Gay Pride insieme a lei. Elodie ha espresso la sua opinione, sottolineando la mancanza di personalità di spicco sia nella sinistra che nella destra, e ribadendo di non aver mai votato per il PD. Ha inoltre evidenziato l’esistenza di altri partiti di sinistra, seppur di minor rilevanza.

Successivamente, Zoro ha sollevato la questione del dualismo presente nella sinistra in merito ai diritti civili e sociali. Elodie ha manifestato un certo disagio nel rispondere, esprimendo la sua difficoltà ad affrontare l’argomento e suggerendo che la situazione politica attuale sia diventata uno spettacolo, paragonandola alle sue esibizioni canore. Ha espresso la speranza che le nuove generazioni possano offrire una prospettiva diversa e ha riconosciuto l’inevitabilità del cambiamento, anche per coloro che lo resistono.



