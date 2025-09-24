Clamoroso scivolone di Tajani: voleva colpire Iachetti, ma la figuraccia è tutta sua





Il Ministro degli Esteri, intervenuto a “È sempre Cartabianca”, ha risposto alle accuse dell’attore e conduttore: “Non è informato, fa bene il comico, poi si fa eleggere e parla di politica”.





(AdnKronos) “Il signor Iacchetti parla senza conoscere la situazione”. Così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento con ‘E’ sempre Cartabianca’ nella puntata di martedì 23 settembre. “Basta con le menzogne. Basta fare propaganda politica sulla pelle della popolazione civile a Gaza”, ha poi scritto nel post attraverso il quale ha condiviso il suo intervento nella trasmissione condotta da Bianca Berlinguer.

“Non è vero che non abbiamo fatto nulla, che la Flotilla si è sostituita al governo… mi permetta di dire la verità. Abbiamo inviato decine di tonnellate di beni alla popolazione palestinese, siamo il Paese che al mondo ha accolto il maggior numero di palestinesi rifugiati da Gaza… Non è vero che non abbiamo fatto nulla, gli italiani devono conoscere la verità. Iacchetti che non è informato, fa bene il comico, poi si fa eleggere e viene a parlare di politica”, ha affermato il titolare della Farnesina.

Enzo Iacchetti, dopo la lite in tv con Eyal Mizrahi, ieri è tornato ospite della trasmissione. “Non sono un violento”, ha dichiarato.

L’attore e comico è convinto che su Gaza non possa esserci contraddittorio: “Ci può essere in caso di un incidente stradale tra due automobilisti, ma quando c’è un genocidio riconosciuto da tutti il contraddittorio non esiste”.

Due comici:

quello bravo si mantiene col suo lavoro e ci fa ridere di gusto, l’altro lo paghiamo noi lautamente è di una tristezza infinita e sta rovinando noi e il paese#Tajani #Iacchetti pic.twitter.com/50rggJBMoW — Antonella AP (@Antonella_O_O) September 24, 2025



