Claudia Cardinale, la vita privata tra luci e ombre: il rapimento, il figlio dalla violenza e gli amori con Cristaldi e Squitieri





Claudia Cardinale, celebre attrice del cinema italiano e internazionale, è deceduta a Nemours, in Francia, all’età di 87 anni. La sua carriera, che l’ha vista diventare una delle muse di registi del calibro di Federico Fellini e Luchino Visconti, è stata affiancata da una vita privata complessa, caratterizzata da significativi dolori e storie d’amore intense.





Un episodio traumatico ha segnato la giovinezza di Claudia Cardinale. Come ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, l’attrice fu vittima di un rapimento e di una violenza sessuale: “Un uomo che non conoscevo, molto più grande di me, mi costrinse a salire in auto e mi violentò. È stato terribile.” Da quell’orribile esperienza, Cardinale rimase incinta e decise di portare avanti la gravidanza: “Quando quell’uomo seppe della mia gravidanza, si rifece vivo, pretendendo che abortissi.” Tuttavia, la sua famiglia si schierò al suo fianco. I genitori e la sorella Blanche si accordarono per crescere il bambino come se fosse il fratello minore di Claudia. In quel periodo, il produttore Franco Cristaldi, con cui l’attrice aveva un contratto, la portò a Londra per allontanarla dallo scandalo. Fu lì che nacque il suo primo figlio, Patrick.

La relazione tra Claudia Cardinale e Franco Cristaldi si sviluppò in un contesto di profonda gratitudine, ma anche di conflitti. L’attrice ha descritto il loro rapporto come di dipendenza: “Con lui ero praticamente un’impiegata, non lo chiamavo nemmeno per nome, ma per cognome. Mi sentivo in ostaggio, mio padre e mia madre erano furibondi.” Nonostante ciò, Cristaldi propose di sposarla, organizzando tutto senza consultarla. Claudia, non innamorata, annullò il matrimonio: “Io lo annullai perché non ero innamorata, era lui ad esserlo di me.” La loro relazione si concluse definitivamente nel 1975, ma per l’attrice si profilava un nuovo amore.

Il vero amore di Claudia Cardinale è stato Pasquale Squitieri. Per conquistarlo, lo seguì a New York, dove divenne madre per la seconda volta. L’attrice ha rivelato che fu Squitieri a suggerirle di dare alla loro figlia il nome Claudia, consapevole che non avrebbe mai sposato: “Sapeva che io non avevo intenzione di sposarlo e in questo modo ci sarebbe comunque stata una Claudia Squitieri.” Claudia non si unì in matrimonio a Squitieri, poiché l’ombra della violenza subita continuava a pesare su di lei: “Pesava su di me il ricordo della violenza subita. Inoltre, non ho mai amato mischiare vita pubblica e privata.”

L’attrice ha anche raccontato di un flirt con Marlon Brando negli anni ’60 e ha rivelato che Marcello Mastroianni era innamorato di lei. In un’intervista al settimanale Chi, ha dichiarato: “Era innamorato pazzo di me. Per me lui era solo un grande amico. Una volta si dichiarò anche in diretta televisiva, non lo dimenticherò mai… Da allora Catherine Deneuve non mi guarda più.” Con Alain Delon, invece, ha mantenuto solo una bella amicizia.

La vita di Claudia Cardinale è stata un viaggio attraverso il successo e le sfide personali, che l’hanno forgiata come artista e come donna. La sua eredità nel mondo del cinema rimarrà indelebile, grazie a interpretazioni che hanno segnato un’epoca e a una vita che, nonostante le avversità, ha continuato a brillare. La sua scomparsa segna la fine di un’era, ma il suo impatto sul cinema e sulla cultura rimarrà per sempre.



