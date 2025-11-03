Claudio Amendola choc: “Ho riciclato test Covid positivi”, ennesima prova del suo discutibile livello intellettivo





Nel corso di un’intervista al programma televisivo Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, l’attore Claudio Amendola ha condiviso dettagli significativi sulla sua vita personale e professionale. L’incontro ha fornito l’opportunità di affrontare temi delicati come la sua separazione da Francesca Neri e il suo ruolo di padre e nonno, rivelando anche aspetti inaspettati della sua personalità.





Amendola ha descritto la sua vita come frenetica, caratterizzata da numerosi impegni lavorativi che talvolta lo allontanano dai suoi cari. Ha confessato che questo ritmo incalzante può influire sulla sua presenza nella vita dei familiari, ma ha anche espresso la sua dedizione e l’importanza che attribuisce ai legami familiari. Nonostante le difficoltà, l’attore ha sottolineato che il suo affetto per i nipoti è sempre presente: “I nipoti sono nel mio cuore”.

Un tema centrale dell’intervista è stata la sua visione delle bugie, in particolare delle cosiddette “bugie bianche”. Amendola si è presentato come un sostenitore di queste piccole menzogne, giustificandole come strumenti utili per evitare conflitti e dispiaceri. Ha spiegato che alcune bugie possono avere un “valore” e possono essere utilizzate per gestire situazioni scomode. A questo proposito, ha condiviso un aneddoto divertente legato alla pandemia di Covid-19, rivelando di aver conservato test positivi per poter giustificare assenze a eventi sociali indesiderati. “Mi sono conservato i test del Covid positivi, e molto spesso li ho riciclati per dire ‘Purtroppo ho il Covid non posso venire al tuo matrimonio’”, ha affermato, suscitando risate nel pubblico.

Riflettendo sul suo passato, Amendola ha ammesso di essere stato un “bugiardo da ragazzino”, con segreti che ha mantenuto nel tempo. Ha rivelato che alcune delle bugie raccontate in gioventù rimarranno per sempre nascoste. Tuttavia, ha notato un cambiamento nel suo comportamento in età adulta, in parte grazie all’influenza della sua ex moglie Francesca Neri. Nonostante le sfide della vita, l’attore ha espresso il desiderio di dedicare più tempo alla famiglia, vivendo attualmente con il figlio Rocco e mantenendo contatti con gli altri membri della sua famiglia.

Un momento particolarmente toccante dell’intervista è stato quando Amendola ha discusso della sua vita sentimentale dopo la separazione da Francesca Neri, avvenuta nel 2022. Ha confermato di aver trovato nuovamente l’amore, sebbene abbia scelto di mantenere riservata l’identità della nuova compagna. “Non sono più solo, ma vivo una cosa molto privata”, ha dichiarato a Silvia Toffanin, lasciando intendere che la sua vita sentimentale è ora più serena, ma senza entrare nei dettagli.

In merito alla sua ex moglie, Amendola ha rassicurato i fan sul suo benessere, affermando che Francesca Neri sta bene. Nonostante sia stato visto in compagnia di Giorgia Guglielman, una costumista conosciuta sul set della serie Il Patriarca 2, l’attore ha preferito non confermare se sia lei la persona che ha riportato la serenità nella sua vita. La sua scelta di mantenere un certo riserbo sulla nuova relazione evidenzia un desiderio di proteggere la propria vita privata.



