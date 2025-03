Colpo di scena ad Amici 24: Dandy abbandona tra le lacrime, ecco cosa è successo

La notizia della partenza di Dandy Cipriano dalla scuola di Amici ha colto di sorpresa fan e compagni, soprattutto a pochi giorni dall’inizio del Serale. Durante il daytime del 20 marzo, è stata annunciata la decisione di interrompere il suo percorso nel talent show a causa di un problema fisico che gli impedisce di ballare. Questo annuncio ha creato un clima di grande emozione e tristezza tra i partecipanti.





Nel corso del daytime, Dandy ha ricevuto la comunicazione che nessuno si sarebbe aspettato. “Come è possibile? Non lo accetto, non è reale”, ha dichiarato il ballerino, visibilmente scosso e in lacrime. Dopo aver appreso la notizia, ha lasciato un messaggio per ciascuno dei suoi compagni, esprimendo gratitudine per il tempo trascorso insieme. “Volevo ringraziare tutti quanti, tutte le persone che lavorano qua e tutti i miei compagni. Grazie veramente”, ha scritto nel suo foglietto, prima di allontanarsi dalla Casetta.

Dandy Cipriano era entrato a far parte di Amici 24 a programma già avviato, lo scorso novembre, dopo aver superato una sfida contro la ballerina Rebecca e Deborah Lettieri. Specializzato in hip hop, ha recentemente partecipato al programma Viva Rai2, condotto da Fiorello. Nonostante il suo talento e la passione per la danza, Dandy aveva già affrontato un infortunio nei mesi precedenti, che lo aveva costretto a fermarsi per un certo periodo. Durante una conversazione in sala prove con Giulia Stabile, il ballerino aveva condiviso le sue difficoltà nel comunicare le sue emozioni e il suo stato d’animo ai compagni: “Cerco sempre di non dare fastidio, penso sempre che agli altri non fregherà niente di sapere perché sto male”.

Il percorso di Dandy a Amici è stato ricco di sfide e soddisfazioni, ma anche di ostacoli. La sua dedizione e il suo impegno lo avevano portato a costruire rapporti significativi con gli altri concorrenti e con il corpo docente. La sua partenza, quindi, rappresenta non solo una perdita per lui, ma anche per l’intera comunità del talent show. La notizia ha suscitato una forte reazione tra i fan, che hanno espresso il loro supporto e la loro solidarietà attraverso i social media.

Le emozioni sono state palpabili anche tra i suoi compagni, che hanno condiviso momenti di tristezza e incredulità. La decisione di lasciare la scuola a causa di un infortunio è sempre difficile da accettare, e in questo caso, la vicinanza emotiva tra i membri del gruppo ha reso la situazione ancora più toccante. Molti hanno espresso il desiderio di rimanere in contatto con Dandy, sperando che possa recuperare presto e tornare a ballare.

In un contesto come quello di Amici, dove la competizione è intensa e le emozioni sono sempre in gioco, la partenza di un concorrente a causa di un infortunio rappresenta una dura realtà. Dandy ha dimostrato di essere un artista talentuoso e appassionato, e la sua assenza si farà sentire durante il Serale. La comunità di Amici è unita nel supportare il ballerino e nel riconoscere il suo contributo al programma.