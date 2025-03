Colpo di scena al Grande Fratello, emerge un’alleanza segreta che potrebbe stravolgere la finale

La finale del Grande Fratello, il reality show di punta di Canale 5, si preannuncia come un vero e proprio campo di battaglia. Da giorni, i fan dei concorrenti si stanno mobilitando, organizzandosi in gruppi strategici per affrontare al meglio il televoto flash che decreterà il vincitore. Sui social, da Twitter a TikTok, si parla di simulazioni e allenamenti per migliorare i tempi di reazione e garantire il massimo numero di voti nel momento decisivo. Tuttavia, nelle ultime ore, una notizia inaspettata ha scosso il clima già teso: un’alleanza dell’ultimo minuto potrebbe ribaltare completamente l’esito della finale.





Secondo quanto emerso, i due fandom più attivi, gli Shailenzo e le Zelena, sarebbero pronti a ricostruire un patto strategico per contrastare la favorita Helena Prestes, che i sondaggi danno al primo posto con un ipotetico 51% delle preferenze. Questo dato ha messo in allarme i sostenitori di Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma, che negli ultimi mesi avevano dominato i televoti grazie a un’alleanza che aveva portato all’eliminazione di diversi concorrenti, tra cui Luca Calvani, Amanda Lecciso e Javier Martinez. Tuttavia, la rottura tra i due gruppi era avvenuta in semifinale, quando Shaila, sostenuta dagli Shailenzo, era stata eliminata, scatenando accuse reciproche di tradimento.

Ora, però, la situazione sembra essere cambiata. I due fandom, un tempo rivali, starebbero pianificando una nuova collaborazione per impedire la vittoria di Helena Prestes. Sui social si leggono commenti come: “Unite, ce la facciamo! Helena fuori al primo colpo” e “Se restiamo compatte, nessuno ci batte. Helena non vincerà mai”. Altri messaggi confermano l’intenzione di unire le forze: “Helena, contro Lorenzo e la nostra alleanza non hai nessuna possibilità” e “Solo insieme possiamo sconfiggerla”.

Questa mossa potrebbe cambiare radicalmente l’andamento della finale, ma non è l’unico elemento a poter influenzare il risultato. Un altro fattore determinante sarà rappresentato dai voti provenienti dall’estero. Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, ha conquistato il supporto di molti fan internazionali, soprattutto in Sud America e Brasile, grazie alla sua storia personale. In passato, alcuni di questi sostenitori erano riusciti a votare aggirando i blocchi geografici imposti dal regolamento, utilizzando VPN per far risultare i voti come provenienti dall’Italia. Tuttavia, in occasione delle finali precedenti, Mediaset aveva rafforzato i sistemi di controllo, impedendo l’uso di queste pratiche. Se ciò dovesse accadere anche quest’anno, il sostegno internazionale per Zeudi potrebbe essere limitato.

Nonostante le difficoltà, molti fan stranieri di Zeudi non si sono arresi. Alcuni hanno addirittura deciso di viaggiare fino in Italia per seguire la finale dal vivo e votare senza restrizioni. Questo ulteriore sforzo dimostra quanto sia alta la posta in gioco e quanto i sostenitori dei vari concorrenti siano disposti a fare pur di vedere il proprio preferito trionfare.